स्क्वाश: अनाहत सिंह महिला एकल के फाइनल में पहुंचीं, जोशना-सेंथिलकुमार को कांस्य से करना पड़ा संतोष

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विज्ञापन भारत की स्टार स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह महिला एकल वर्ग के फाइनल में पहुंच गई हैं। अनाहत अब स्वर्ण पदक लाने से एक कदम दूर हैं। वहीं, भारत की जोशना चिनप्पा और वेलवन सेंथिलकुमार को एशियन गेम्स में शनिवार को स्क्वाश प्रतियोगिता के मिश्रित युगल सेमीफाइनल में हॉन्गकॉन्ग के तांग मिंग हांग और ली का यी से हारने के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। पुरुष एकल में अभय सिंह सेमीफाइनल में चुनौती पेश कर रहे हैं।

किस तरह फाइनल से चूकी जोशना-सेंथिलकुमार की जोड़ी

जोशना और सेंथिलकुमार की जोड़ी नागोया किंजो फुटो एरिना में खेले गए तीन गेम के रोमांचक मुकाबले में (1-2) 10-11, 11-2, 10-11 से हार गई। भारतीय जोड़ी ने पहले गेम में ली का यी और तांग मिंग हांग के सामने कड़ी चुनौती पेश की, लेकिन उन्हें मामूली अंतर से हार झेलनी पड़ी। इसके बाद जोशना और सेंथिलकुमार ने शानदार वापसी करते हुए दूसरा गेम जीत लिया। तीसरे गेम में भी कड़ी टक्कर देखने को मिली लेकिन आखिर में हॉन्गकॉन्ग के खिलाड़ियों ने अपना संयम बनाए रखा और विजेता बनकर फाइनल में प्रवेश किया। भारतीय जोड़ी ने शुक्रवार को फिलीपींस के डेविड पेलिनो और जेमिका अरिबाडो पर जीत हासिल करके सेमीफाइनल में पहुंचकर अपने नाम पर पदक पक्का कर दिया था। 40 वर्षीय जोशना का यह एशियाई खेलों में छठा पदक है। इससे पहले वह एशियाई खेलों में दो रजत और तीन कांस्य पदक जीत चुकी थीं।

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