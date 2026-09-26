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Hindi News ›   Sports ›   Asian Games: India Win Silver in Women’s 50m Rifle 3P Team Event, Tilottama and Vidarsa Reach Individual Final

एशियाड: भारत को महिलाओं के 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन में सिल्वर, तिलोत्तमा-विदर्सा व्यक्तिगत फाइनल में पहुंचीं

Sat, 26 Sep 2026 08:59 AM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, आइची नागोया
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, आइची नागोया Published by: स्वप्निल शशांक Updated Sat, 26 Sep 2026 08:59 AM IST
सार

भारत ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम स्पर्धा में 1763 अंकों के साथ रजत पदक जीता। चीन ने स्वर्ण और कजाकिस्तान ने कांस्य अपने नाम किया। तिलोत्तमा सेन और विदरसा विनोद ने व्यक्तिगत फाइनल में जगह बनाई, जबकि आशी चौकसे 15वें स्थान पर रहीं।

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Asian Games: India Win Silver in Women’s 50m Rifle 3P Team Event, Tilottama and Vidarsa Reach Individual Final
बाएं से- आशी, तिलोत्तमा और विदर्सा - फोटो : Twitter

विस्तार
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भारत की तिलोत्तमा सेन, विदर्सा विनोद कोचलुमकल और आशी चौकसे ने एशियन गेम्स 2026 में महिलाओं के 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीता। तीनों ने क्वालिफिकेशन राउंड में कुल 1763 पॉइंट्स बनाए। चीन ने 1773 पॉइंट्स के साथ टीम गोल्ड, जबकि कजाकिस्तान ने 1754 पॉइंट्स के साथ ब्रॉन्ज जीता।
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भारतीय तिकड़ी पूरे क्वालिफिकेशन में मेडल की दौड़ में बनी रही। नीलिंग, प्रोन और स्टैंडिंग पोजीशन में उनके स्कोर ने एक मजबूत टीम टोटल बनाया। तिलोत्तमा और आशी शुरुआती स्टेज में लीडिंग शूटर्स में से थीं, जबकि विदरसा ने नीलिंग में मुश्किल शुरुआत के बाद काफी रिकवरी की।
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तिलोत्तमा ने दिखाया दबदबा
तिलोत्तमा खास तौर पर कंसिस्टेंट थीं। नीलिंग और प्रोन स्टेज के बाद वह टॉप तीन में पहुंच गईं। आखिरकार उन्होंने इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन में 590 पॉइंट्स के साथ तीसरा स्थान हासिल किया और आठ-शूटर फाइनल में जगह बनाई। विदर्सा ने भी आखिर में अहम बढ़त हासिल की। नीलिंग के दौरान स्टैंडिंग में नीचे गिरने के बाद उन्होंने प्रोन और स्टैंडिंग में मजबूती से वापसी की और 588 पॉइंट्स के साथ छठे स्थान पर क्वालिफिकेशन पूरा किया। वह फाइनल में तिलोत्तमा के साथ शामिल हुईं।

आशी अचानक लुढ़कीं
इस बीच, आशी एक मुश्किल स्टैंडिंग सीरीज के बाद इंडिविजुअल फाइनल में जगह नहीं बना पाईं। वह 585 पॉइंट्स के साथ 15वें स्थान पर रहीं, लेकिन टीम स्टैंडिंग में भारत के सिल्वर मेडल जीतने में उनका योगदान अहम रहा। क्वालिफिकेशन फॉर्मेट में शूटर्स को नीलिंग, प्रोन और स्टैंडिंग में 20-20 शॉट पूरे करने थे। तीनों एथलीट्स के कुल स्कोर से टीम मेडल पोजीशन तय हुई, जबकि टॉप आठ इंडिविजुअल परफॉर्मर फाइनल में पहुंचे। हर देश से ज्यादा से ज्यादा दो शूटर ही क्वालिफाई कर सकते थे।


 

तिलोत्तमा तीसरे स्थान पर रहीं
चीन की हान जियायू ने इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन में 594 पॉइंट्स के साथ टॉप किया, जबकि तिलोत्तमा के 590 पॉइंट्स ने उन्हें तीसरा स्थान दिलाया। विदर्सा का 588 स्कोर छठे स्थान के लिए काफी था। टीम सिल्वर पहले ही पक्का हो चुका है। अब ध्यान इंडिविजुअल फाइनल पर है। तिलोत्तमा और विदर्सा का ध्यान एक और पदक पर होगा।
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