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Hindi News ›   Sports ›   Asian Games 2026 The medal is the same but rewards vary across states difference in prize money know details

एशियन गेम्स: गर्व के पदक का रंग एक, पर राज्यों में इनाम अलग-अलग; एक जैसे मेडल जीतने पर भी राशि में फर्क

Wed, 07 Oct 2026 09:16 AM IST
हेमंत रस्तोगी
Hemant Rastogi हेमंत रस्तोगी
Updated Wed, 07 Oct 2026 09:16 AM IST
सार

एशियन गेम्स 2026 का समापन हो गया है। एशियाड में भारतीय खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया। खिलाड़ी अब स्वदेश लौट आए हैं, जहां पदक विजेताओं का स्वागत हो रहा है। लेकिन हर राज्य में पदक विजेताओं को अलग-अलग इनामी राशि दी जा रही है जिस पर अब सवाल उठ रहे हैं।

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Asian Games 2026 The medal is the same but rewards vary across states difference in prize money know details
एशियन गेम्स - फोटो : SAI Media

विस्तार
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जापान में एशियाई खेलों में देश के लिए एक जैसा पदक जीतकर लौटे खिलाड़ियों के लिए राज्यों की इनामी राशि का फर्क अब महज नीति का एक पन्ना नहीं, दिल पर लगी चोट बन गया है। नागोया में तिरंगा सबके लिए एक ही ऊंचाई पर लहराया गया, गले में पदक की चमक एक जैसी थी। मगर वतन लौटते ही वह किसी राज्य में करोड़ों का हो गया तो किसी राज्य में चंद लाख में सिमट गया।
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इकलौते पदकधारी की कसक
बॉक्सिंग के 90 किलो भार वर्ग में कांस्य विजेता कपिल पोखरिया उत्तराखंड के इकलौते पदकधारी हैं। पर राज्य की खेल नीति के मुताबिक उनके हिस्से महज 15 लाख रुपये आएंगे। वह कहते हैं कि पड़ोसी राज्य यूपी अपने स्वर्ण विजेताओं को तीन करोड़, रजत विजेताओं को डेढ़ करोड़ और कांस्य विजेताओं को 75 लाख रुपये दे रहा है। कपिल की आवाज में शिकायत कम, कसक ज्यादा है। उनका सवाल सीधा है, जो पदक यूपी के खिलाड़ी के गले में 75 लाख का है, वही उत्तराखंड के खिलाड़ी के गले में 15 लाख का कैसे हो गया।
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लालरेमसियामी - फोटो : Hockey India
44 साल बाद स्वर्ण दिलाने वाली लालरेमसियामी को मिलेंगे सिर्फ 40 लाख
महिला हॉकी टीम ने 44 साल बाद देश की झोली में स्वर्ण डाला। इस जीत की नायिकाओं में शामिल मिजोरम की लालरेमसियामी को राज्य सरकार ने 40 लाख रुपये दिए हैं। सियामी इसी में संतोष ढूंढ़ लेती हैं, क्योंकि एशियाड पदक जीतने के बावजूद पहले उन्हें राज्य से एक रुपया तक नहीं मिला था। मगर उनका सवाल चुभता है, पदक का रंग एक है, तो राज्यों के इनाम में इतना फासला क्यों हैं। स्वर्ण पदक पर बंगाल में पांच करोड़, केंद्र 30 लाख देता है एशियाड में स्वर्ण जीतने पर केंद्र 30 लाख देता है। पंजाब एक करोड़, पश्चिम बंगाल पांच करोड़, हिमाचल चार व हरियाणा-यूपी तीन-तीन करोड़ दे रहे हैं।
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सवाल उठे तो तस्वीर बदलने लगी 
रिले दौड़ में एकसाथ स्वर्ण जीतने वाली हरियाणा की किरण पाहल को सरकार तीन करोड़ दे रही है। वहीं, कर्नाटक की एमआर पूवम्मा के हिस्से 35 लाख आने थे। बॉक्सर विजेंदर ने सवाल उठाया, तो कर्नाटक के सीएम डी. शिवकुमार ने मंगलवार को इनामी राशि स्वर्ण पर एक करोड़, रजत पर 75 और कांस्य पर 50 लाख कर दिया।
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