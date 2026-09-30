एशियाड: 24 शॉट में से 22 परफेक्ट 10! तीरंदाज ज्योति-पृथिका-चिखिता ने विश्व रिकॉर्ड के साथ भारत को दिलाया गोल्ड

पहले ही एंड में भारत ने दिखा दिया दम

फाइनल में चीन ने शुरुआत में लगातार तीन 9 का स्कोर किया। इसके जवाब में चिखिता, पृथिका और ज्योति ने 10-10-10 लगाकर भारत को शुरुआत में ही बढ़त दिला दी। भारतीय टीम ने पहले एंड में कुल 60 अंक बनाए, जबकि चीन 58 अंक ही जुटा सका। इसके बाद भारत ने अपनी बढ़त को लगातार बनाए रखा। छह-छह तीर के चार एंड में भारतीय टीम ने कुल 238 अंक जुटाए। चीन का स्कोर 234 रहा और इस तरह भारत ने चार अंकों के अंतर से फाइनल अपने नाम कर लिया।



24 तीर में 22 बार परफेक्ट 10

भारत के प्रदर्शन की सबसे खास बात यह रही कि टीम ने 24 में से 22 तीर पर 10 का स्कोर किया। केवल दो तीर 9 के रहे। स्कोरकार्ड के मुताबिक भारत ने चारों एंड में 60, 59, 59 और 60 अंक बनाए। चीन ने भी 238 के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी करने की कोशिश की, लेकिन वह 234 के स्कोर तक ही पहुंच सका। भारत के 238 अंक ने उसे सीधे रिकॉर्ड की बराबरी तक पहुंचा दिया।







भारत का स्कोरबोर्ड

राउंड तीर 1 तीर 2 तीर 3 तीर 4 तीर 5 तीर 6 स्कोर सेट अंक 1 10 10 10 10 10 10 60 60 2 9 10 10 10 10 10 59 59 3 9 10 10 10 10 10 59 59 4 10 10 10 10 10 10 60 60 कुल कुल स्कोर: 238