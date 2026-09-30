एशियाड: 24 शॉट में से 22 परफेक्ट 10! तीरंदाज ज्योति-पृथिका-चिखिता ने विश्व रिकॉर्ड के साथ भारत को दिलाया गोल्ड
भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने एशियन गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया। ज्योति सुरेखा, पृथिका प्रदीप और चिखिता तनिपर्थी ने फाइनल में चीन को 238-234 से हराया। भारत ने 238 के स्कोर के साथ विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की और अपना सातवां स्वर्ण पदक जीता।
विस्तार
भारत ने एशियन गेम्स 2026 में बुधवार की शुरुआत स्वर्ण पदक के साथ की। महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने फाइनल में चीन को हराकर गोल्ड अपने नाम किया। ज्योति सुरेखा वेंनम, पृथिका प्रदीप और चिखिता तनिपर्थी की तिकड़ी ने 238 का स्कोर करते हुए चीन को 234 पर रोक दिया। इसके साथ भारत ने महिला कंपाउंड टीम के 24-एरो मैच में 238 के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली। इस स्पर्धा का पिछला विश्व रिकॉर्ड दक्षिण कोरिया के नाम था।
पहले ही एंड में भारत ने दिखा दिया दम
फाइनल में चीन ने शुरुआत में लगातार तीन 9 का स्कोर किया। इसके जवाब में चिखिता, पृथिका और ज्योति ने 10-10-10 लगाकर भारत को शुरुआत में ही बढ़त दिला दी। भारतीय टीम ने पहले एंड में कुल 60 अंक बनाए, जबकि चीन 58 अंक ही जुटा सका। इसके बाद भारत ने अपनी बढ़त को लगातार बनाए रखा। छह-छह तीर के चार एंड में भारतीय टीम ने कुल 238 अंक जुटाए। चीन का स्कोर 234 रहा और इस तरह भारत ने चार अंकों के अंतर से फाइनल अपने नाम कर लिया।
24 तीर में 22 बार परफेक्ट 10
भारत के प्रदर्शन की सबसे खास बात यह रही कि टीम ने 24 में से 22 तीर पर 10 का स्कोर किया। केवल दो तीर 9 के रहे। स्कोरकार्ड के मुताबिक भारत ने चारों एंड में 60, 59, 59 और 60 अंक बनाए। चीन ने भी 238 के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी करने की कोशिश की, लेकिन वह 234 के स्कोर तक ही पहुंच सका। भारत के 238 अंक ने उसे सीधे रिकॉर्ड की बराबरी तक पहुंचा दिया।
भारत का स्कोरबोर्ड
|राउंड
|तीर 1
|तीर 2
|तीर 3
|तीर 4
|तीर 5
|तीर 6
|स्कोर
|सेट अंक
|1
|10
|10
|10
|10
|10
|10
|60
|60
|2
|9
|10
|10
|10
|10
|10
|59
|59
|3
|9
|10
|10
|10
|10
|10
|59
|59
|4
|10
|10
|10
|10
|10
|10
|60
|60
|कुल
|कुल स्कोर:
|238
चीन का स्कोरबोर्ड
|राउंड
|तीर 1
|तीर 2
|तीर 3
|तीर 4
|तीर 5
|तीर 6
|स्कोर
|सेट अंक
|1
|9
|10
|9
|10
|10
|10
|58
|58
|2
|9
|10
|10
|10
|10
|9
|58
|58
|3
|10
|10
|10
|10
|10
|10
|60
|60
|4
|10
|9
|9
|10
|10
|10
|58
|58
|कुल
|कुल स्कोर:
|234
महिला कंपाउंड टीम के 24-एरो मैच में 238 का विश्व रिकॉर्ड पहले दक्षिण कोरिया के नाम था। दक्षिण कोरियाई टीम ने 2014 में इंचियोन में यह स्कोर बनाया था। अब भारत ने उसी स्कोर की बराबरी कर इतिहास रच दिया है।
यह एशियन गेम्स 2026 में भारत का सातवां स्वर्ण पदक है। भारत के कुल पदकों की संख्या 53 हो गई है, जिसमें सात स्वर्ण, 21 रजत और 25 कांस्य शामिल हैं। एथलेटिक्स ने भारत को 24 पदक दिलाए हैं, जबकि शूटिंग से 14 पदक आए हैं। कबड्डी ने दो स्वर्ण पदक दिलाए हैं और स्क्वॉश से भारत को तीन पदक मिले हैं।
ज्योति-पृथिका-चिखिता की गोल्डन तिकड़ी
ज्योति सुरेखा वेंनम, पृथिका प्रदीप और चिखिता तनिपर्थी ने फाइनल में दबाव के बीच शानदार निशानेबाजी की। सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को 234-233 से हराकर फाइनल में पहुंची भारतीय टीम ने चीन के खिलाफ भी अपनी लय बरकरार रखी और स्वर्ण पदक पर कब्जा किया।
|खेल
|स्वर्ण
|रजत
|कांस्य
|कुल
|तीरंदाजी
|1
|0
|0
|1
|एथलेटिक्स
|1
|9
|14
|24
|बैडमिंटन
|0
|0
|1
|1
|क्रिकेट
|1
|0
|0
|1
|कबड्डी
|2
|0
|0
|2
|कुराश
|0
|0
|1
|1
|मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स
|0
|0
|1
|1
|रोइंग
|0
|0
|1
|1
|शूटिंग
|2
|8
|4
|14
|सॉफ्ट टेनिस
|0
|0
|1
|1
|स्क्वॉश
|0
|2
|1
|3
|टेबल टेनिस
|0
|0
|1
|1
|भारोत्तोलन
|0
|1
|0
|1
|वुशु
|0
|1
|0
|1
|कुल
|7
|21
|25
|53