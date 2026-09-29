एशियाड: कंपाउंड तीरंदाजी में पदक पर नजर, बॉक्सिंग में छह भारतीय सेमीफाइनल में; जानिए 11वें दिन का कार्यक्रम

3:55 AM गोल्फ पुरुष व्यक्तिगत और टीम स्ट्रोक प्ले, राउंड 1 वीर अहलावत

4:06 AM गोल्फ पुरुष व्यक्तिगत और टीम स्ट्रोक प्ले, राउंड 1 सप्तक तलवार

4:17 AM गोल्फ पुरुष व्यक्तिगत और टीम स्ट्रोक प्ले, राउंड 1 युवराज संधू

5:30 AM ई-स्पोर्ट्स League of Legends, ग्रुप B मैच 1 भारत बनाम हांगकांग, चीन

5:30 AM सेपक टकरॉ महिला क्वाड्रेंट, ग्रुप A भारत बनाम वियतनाम

5:55 AM आर्चरी महिला कंपाउंड टीम सेमीफाइनल चिकिता तनीपार्थी, पृथिका प्रदीप, ज्योति सुरेखा वेन्नम बनाम दक्षिण कोरिया

6:10 AM शूटिंग पुरुष 25 मीटर रैपिड-फायर पिस्टल क्वालिफिकेशन, स्टेज 1 अनीश

6:25 AM आर्चरी महिला कंपाउंड टीम कांस्य पदक मुकाबला भारत, सेमीफाइनल हारने पर

6:30 AM ट्रैक साइकिलिंग पुरुष स्प्रिंट क्वालिफिकेशन रोनाल्डो सिंह लाइटोनजाम, डेविड बेकहम एल्काटोचुंगो

6:30 AM शूटिंग ट्रैप मिश्रित टीम क्वालिफिकेशन कायनान चेनाई/नीरू

6:30 AM स्क्वैश महिला टीम क्वार्टरफाइनल भारत बनाम सिंगापुर

6:30 AM सेपक टकरॉ पुरुष क्वाड्रेंट, ग्रुप A भारत बनाम लाओस

6:50 AM आर्चरी महिला कंपाउंड टीम स्वर्ण पदक मुकाबला भारत, सेमीफाइनल जीतने पर

7:00 AM कैनो स्लालम पुरुष कयाक सिंगल सेमीफाइनल प्रद्युम्न सिंह राठौड़, हितेश केवट

7:00 AM ट्रैक साइकिलिंग महिला कीरिन, पहला दौर हीट 2 सरिता कुमारी

7:05 AM ट्रैक साइकिलिंग महिला कीरिन, पहला दौर हीट 3 कीर्ति रंगास्वामी चिक्का

7:10 AM ट्रैक साइकिलिंग पुरुष स्प्रिंट, 1/16 फाइनल रोनाल्डो सिंह लाइटोनजाम, डेविड बेकहम एल्काटोचुंगो

7:23 AM कुश्ती महिला 68 किग्रा, राउंड ऑफ 16 निशा बनाम पाक सोल गुम

7:30 AM सेलिंग गर्ल्स डिंगी ओपनिंग सीरीज, रेस 1 माही वर्मा

7:30 AM सेलिंग पुरुष स्किफ ओपनिंग सीरीज, रेस 3 प्रिंस कुरिसिंकल नोबल/मनु फ्रांसिस

7:30 AM सेलिंग पुरुष डिंगी क्वालिफिकेशन सीरीज, रेस 3 विष्णु सरवनन

7:34 AM ट्रैक साइकिलिंग महिला कीरिन रेपेचेज सरिता कुमारी, जरूरत पड़ने पर

7:34 AM ट्रैक साइकिलिंग महिला कीरिन रेपेचेज कीर्ति रंगास्वामी चिक्का, जरूरत पड़ने पर

7:35 AM सेलिंग महिला विंडसर्फिंग ओपनिंग सीरीज, रेस 1 कात्या इडा कोएल्हो

7:35 AM सेलिंग महिला स्किफ ओपनिंग सीरीज, रेस 3 हर्षिता तोमर/शीतल वर्मा

7:47 AM कुश्ती पुरुष ग्रीको-रोमन 87 किग्रा क्वार्टरफाइनल सुनील कुमार

7:55 AM आर्चरी कंपाउंड मिश्रित टीम सेमीफाइनल चिकिता तनीपार्थी/साहिल राजेश जाधव बनाम थाईलैंड

8:00 AM कैनो स्लालम महिला कैनो सिंगल सेमीफाइनल रीना सेन, पल्लवी जगताप

8:00 AM ई-स्पोर्ट्स League of Legends, ग्रुप B मैच 3 भारत बनाम दक्षिण कोरिया

8:39 AM गोल्फ महिला व्यक्तिगत और टीम स्ट्रोक प्ले, राउंड 1 प्रणवी शरथ उर्स

8:50 AM गोल्फ महिला व्यक्तिगत और टीम स्ट्रोक प्ले, राउंड 1 दीक्षा डागर

8:50 AM आर्चरी कंपाउंड मिश्रित टीम कांस्य पदक मुकाबला भारत, सेमीफाइनल हारने पर

9:01 AM गोल्फ महिला व्यक्तिगत और टीम स्ट्रोक प्ले, राउंड 1 अदिति अशोक

9:15 AM आर्चरी कंपाउंड मिश्रित टीम स्वर्ण पदक मुकाबला भारत, सेमीफाइनल जीतने पर

9:30 AM बॉक्सिंग महिला 60 किग्रा सेमीफाइनल प्रिया घंघास बनाम यांग चेंग्यू

9:30 AM बॉक्सिंग महिला 75 किग्रा सेमीफाइनल लवलीना बोरगोहेन बनाम नताल्या बोगदानोवा

9:30 AM बॉक्सिंग पुरुष 90 किग्रा सेमीफाइनल कपिल पोखरिया बनाम तुराबेक खबीबुल्लाएव

10:00 AM कैनो स्लालम पुरुष कयाक सिंगल फाइनल भारत, क्वालिफाई करने पर

10:30 AM ई-स्पोर्ट्स League of Legends, ग्रुप B मैच 5 भारत बनाम चीनी ताइपे

10:30 AM सेपक टकरॉ महिला क्वाड्रेंट, ग्रुप A भारत बनाम फिलीपींस

10:36 AM कैनो स्लालम महिला कैनो सिंगल फाइनल भारत, क्वालिफाई करने पर

10:55 AM आर्चरी पुरुष कंपाउंड टीम सेमीफाइनल कुशल दलाल, साहिल राजेश जाधव, गणेश मणि रत्नम थिरुमुरु बनाम दक्षिण कोरिया

11:00 AM शूटिंग ट्रैप मिश्रित टीम फाइनल कायनान चेनाई/नीरू, क्वालिफाई करने पर

11:00 AM स्क्वैश पुरुष टीम क्वार्टरफाइनल भारत बनाम कुवैत

11:25 AM आर्चरी पुरुष कंपाउंड टीम कांस्य पदक मुकाबला भारत, सेमीफाइनल हारने पर

11:30 AM ट्रैक साइकिलिंग महिला कीरिन सेमीफाइनल सरिता कुमारी/कीर्ति रंगास्वामी चिक्का

11:40 AM ट्रैक साइकिलिंग पुरुष स्प्रिंट, 1/8 फाइनल रोनाल्डो सिंह लाइटोनजाम, डेविड बेकहम एल्काटोचुंगो

11:50 AM आर्चरी पुरुष कंपाउंड टीम स्वर्ण पदक मुकाबला भारत, सेमीफाइनल जीतने पर

12:37 PM ट्रैक साइकिलिंग महिला कीरिन पदक फाइनल भारतीय क्वालिफायर

2:51 PM कुश्ती पुरुष ग्रीको-रोमन 87 किग्रा पदक मुकाबले सुनील कुमार, आगे बढ़ने पर

3:09 PM कुश्ती पुरुष ग्रीको-रोमन 87 किग्रा पदक मुकाबले सुनील कुमार, आगे बढ़ने पर

3:30 PM हॉकी महिला सेमीफाइनल भारत बनाम दक्षिण कोरिया

3:48 PM कुश्ती महिला 68 किग्रा पदक मुकाबले निशा, आगे बढ़ने पर

4:08 PM कुश्ती महिला 68 किग्रा पदक मुकाबले निशा, आगे बढ़ने पर

4:36 PM स्पोर्ट क्लाइंबिंग महिला स्पीड 4 क्वार्टरफाइनल, हीट 1 जोगा पुरती

4:49 PM स्पोर्ट क्लाइंबिंग महिला स्पीड 4 सेमीफाइनल जोगा पुरती, क्वालिफाई करने पर

4:51 PM स्पोर्ट क्लाइंबिंग महिला स्पीड 4 सेमीफाइनल जोगा पुरती, क्वालिफाई करने पर