Asian Games 2026 Live: तीरंदाजी में भारतीय महिला कंपाउंड टीम फाइनल में, स्वर्ण के लिए चीन से मैच थोड़ी देर में

07:06 AM, 30-Sep-2026 Asian Games 2026 Live: गोल्फ में पुरुष व्यक्तिगत स्ट्रोकप्ले, पहले दिन का खेल पहले नौ होल के अंत में सप्तक तलवार तीन अंडर पार (32) के स्कोर के साथ संयुक्त दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने दूसरे, तीसरे और पांचवें होल पर बर्डी लगाई। वीर अहलावत के लिए फ्रंट नाइन उतार-चढ़ाव भरा रहा। पहले होल पर डबल बोगी के बाद उन्होंने आठवें होल पर शानदार ईगल लगाया। हालांकि, चौथे और नौवें होल पर बोगी के कारण वह दो ओवर पार (37) पर हैं। युवराज संधू का प्रदर्शन भी उतार-चढ़ाव भरा रहा। उन्होंने दो बोगी के साथ तीन बर्डी लगाईं और नौ होल के बाद एक अंडर 34 के स्कोर पर हैं। गोल्फ के अभी चार पूरे दिन बाकी हैं, इसलिए पदक का फैसला होने में अभी लंबा रास्ता तय करना है। पहले नौ होल के अंत में सप्तक तलवार तीन अंडर पार (32) के स्कोर के साथ संयुक्त दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने दूसरे, तीसरे और पांचवें होल पर बर्डी लगाई। वीर अहलावत के लिए फ्रंट नाइन उतार-चढ़ाव भरा रहा। पहले होल पर डबल बोगी के बाद उन्होंने आठवें होल पर शानदार ईगल लगाया। हालांकि, चौथे और नौवें होल पर बोगी के कारण वह दो ओवर पार (37) पर हैं। युवराज संधू का प्रदर्शन भी उतार-चढ़ाव भरा रहा। उन्होंने दो बोगी के साथ तीन बर्डी लगाईं और नौ होल के बाद एक अंडर 34 के स्कोर पर हैं। गोल्फ के अभी चार पूरे दिन बाकी हैं, इसलिए पदक का फैसला होने में अभी लंबा रास्ता तय करना है।

07:06 AM, 30-Sep-2026 Asian Games 2026 Live: रोनाल्डो और बेकहम दूसरे दौर में पहुंचे भारत के डेविड बेकहम और रोनाल्डो सिंह पुरुष स्प्रिंट में साइकिलिंग के अगले दौर में पहुंच गए हैं। बेकहम 9.996 सेकंड के समय के साथ 14वें और रोनाल्डो 10.052 सेकंड के समय के साथ 15वें स्थान पर रहे। दोनों ने 1/16 फाइनल्स हीट्स में जगह बना ली है।



भारत के डेविड बेकहम और रोनाल्डो सिंह पुरुष स्प्रिंट में साइकिलिंग के अगले दौर में पहुंच गए हैं। बेकहम 9.996 सेकंड के समय के साथ 14वें और रोनाल्डो 10.052 सेकंड के समय के साथ 15वें स्थान पर रहे। दोनों ने 1/16 फाइनल्स हीट्स में जगह बना ली है।

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07:02 AM, 30-Sep-2026 Asian Games 2026 Live: ट्रैप मिक्स्ड टीम क्वालिफिकेशन महिलाओं के ट्रैप में कल स्वर्ण पदक जीतने के बाद भारत की नीरू ढांडा आज ट्रैप मिक्स्ड टीम क्वालिफिकेशन में फिर एक्शन में हैं। भारत ने मजबूत शुरुआत की है और फिलहाल कजाखस्तान और इराक के बाद तीसरे स्थान पर है। हालांकि, ट्रैप क्वालिफिकेशन तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसलिए लीडरबोर्ड की स्थिति भी तेजी से बदल सकती है। महिलाओं के ट्रैप में कल स्वर्ण पदक जीतने के बाद भारत की नीरू ढांडा आज ट्रैप मिक्स्ड टीम क्वालिफिकेशन में फिर एक्शन में हैं। भारत ने मजबूत शुरुआत की है और फिलहाल कजाखस्तान और इराक के बाद तीसरे स्थान पर है। हालांकि, ट्रैप क्वालिफिकेशन तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसलिए लीडरबोर्ड की स्थिति भी तेजी से बदल सकती है।

06:50 AM, 30-Sep-2026 Asian Games 2026 Live: तीरंदाजी में भारतीय महिला कंपाउंड टीम फाइनल में चिखिता ने 10 का स्कोर किया, पृथिका ने भी 10 लगाकर उनका साथ दिया और ज्योति ने दबाव के बीच धैर्य बनाए रखते हुए नौ का स्कोर किया और फाइनल मुकाबला पक्का कर दिया। भारत ने दक्षिण कोरिया को रोमांचक मुकाबले में 234-233 से हराकर सेमीफाइनल में बाहर किया और फाइनल में जगह बना ली। अब स्वर्ण पदक के मुकाबले में भारत का सामना चीन से होगा। कम से कम रजत पदक पक्का हो गया है! फाइनल मुकाबला 7:20 बजे से खेला जाएगा। भारतीय महिला कंपाउंड टीम की नजरें स्वर्ण पर होंगी।



कोरिया ने 10 के स्कोर के साथ शुरुआत की, लेकिन दूसरे शॉट में कांगसेओ केवल 9 का स्कोर कर सकीं। उन्होंने 10 के साथ एंड खत्म किया, लेकिन उस समय भारत के पास बढ़त थी। एंड की शुरुआत भारत के लिए अच्छी नहीं रही, क्योंकि चिखिता ने शुरुआत में 9 का स्कोर किया। इसके बाद पृथिका और ज्योति ने 10-10 लगाकर बढ़त बरकरार रखी। कोरिया ने अपने आखिरी तीन शॉट की शुरुआत लगातार दो 10 के साथ की और फिर नौ का स्कोर किया।



चिखिता ने 10 का स्कोर किया, पृथिका ने भी 10 लगाकर उनका साथ दिया और ज्योति ने दबाव के बीच धैर्य बनाए रखते हुए नौ का स्कोर किया और फाइनल मुकाबला पक्का कर दिया। भारत ने दक्षिण कोरिया को रोमांचक मुकाबले में 234-233 से हराकर सेमीफाइनल में बाहर किया और फाइनल में जगह बना ली। अब स्वर्ण पदक के मुकाबले में भारत का सामना चीन से होगा। कम से कम रजत पदक पक्का हो गया है! फाइनल मुकाबला 7:20 बजे से खेला जाएगा। भारतीय महिला कंपाउंड टीम की नजरें स्वर्ण पर होंगी।कोरिया ने 10 के स्कोर के साथ शुरुआत की, लेकिन दूसरे शॉट में कांगसेओ केवल 9 का स्कोर कर सकीं। उन्होंने 10 के साथ एंड खत्म किया, लेकिन उस समय भारत के पास बढ़त थी। एंड की शुरुआत भारत के लिए अच्छी नहीं रही, क्योंकि चिखिता ने शुरुआत में 9 का स्कोर किया। इसके बाद पृथिका और ज्योति ने 10-10 लगाकर बढ़त बरकरार रखी। कोरिया ने अपने आखिरी तीन शॉट की शुरुआत लगातार दो 10 के साथ की और फिर नौ का स्कोर किया।

06:45 AM, 30-Sep-2026 Asian Games 2026 Live: कोरिया ने की वापसी, भारत की बढ़त एक अंक की हुई पार्क येरिन ने 10 के स्कोर से शुरुआत की और 14 वर्षीय कांगसेओ ने भी 10 का निशाना लगाकर जवाब दिया। आखिरी तीरंदाज ने भी 10 लगाया, जिससे भारत पर दबाव बढ़ गया। भारतीय तीरंदाजों ने 10, 10 और ज्योति के नौ के स्कोर के साथ जवाब दिया। कोरिया ने इसके बाद लगातार तीन और 10 लगाकर परफेक्ट एंड पूरा किया। इससे पूरा दबाव भारत पर आ गया। भारत ने अपने आखिरी तीन शॉट की शुरुआत नौ से की, लेकिन इसके बाद लगातार दो 10 लगाकर एंड खत्म किया। इसके साथ अंतिम एंड में जाने से पहले भारत के पास एक अंक की बढ़त रही। पार्क येरिन ने 10 के स्कोर से शुरुआत की और 14 वर्षीय कांगसेओ ने भी 10 का निशाना लगाकर जवाब दिया। आखिरी तीरंदाज ने भी 10 लगाया, जिससे भारत पर दबाव बढ़ गया। भारतीय तीरंदाजों ने 10, 10 और ज्योति के नौ के स्कोर के साथ जवाब दिया। कोरिया ने इसके बाद लगातार तीन और 10 लगाकर परफेक्ट एंड पूरा किया। इससे पूरा दबाव भारत पर आ गया। भारत ने अपने आखिरी तीन शॉट की शुरुआत नौ से की, लेकिन इसके बाद लगातार दो 10 लगाकर एंड खत्म किया। इसके साथ अंतिम एंड में जाने से पहले भारत के पास एक अंक की बढ़त रही।

06:44 AM, 30-Sep-2026 Asian Games 2026 Live: महिला कंपाउंड सेमीफाइनल में भारत ने बनाई बढ़त भारत ने दूसरे एंड की शुरुआत नौ के स्कोर के साथ की, लेकिन इसके बाद लगातार दो 10 लगाकर कोरिया पर दबाव बनाए रखा। दक्षिण कोरियाई तीरंदाज अपने शुरुआती तीन शॉट में केवल 9-9-9 का स्कोर कर सके। इससे भारत को मुकाबले में बढ़त मिल गई। इसके बाद भारत ने लगातार तीन 10 लगाकर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली। कोरिया ने 10 से शुरुआत की, लेकिन कांगसेओ ने नौ का स्कोर किया और आखिरी तीरंदाज ने 10 लगाया। हालांकि, दूसरे एंड के अंत में भारत ने तीन अंकों की बढ़त हासिल कर ली।



भारत ने दूसरे एंड की शुरुआत नौ के स्कोर के साथ की, लेकिन इसके बाद लगातार दो 10 लगाकर कोरिया पर दबाव बनाए रखा। दक्षिण कोरियाई तीरंदाज अपने शुरुआती तीन शॉट में केवल 9-9-9 का स्कोर कर सके। इससे भारत को मुकाबले में बढ़त मिल गई। इसके बाद भारत ने लगातार तीन 10 लगाकर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली। कोरिया ने 10 से शुरुआत की, लेकिन कांगसेओ ने नौ का स्कोर किया और आखिरी तीरंदाज ने 10 लगाया। हालांकि, दूसरे एंड के अंत में भारत ने तीन अंकों की बढ़त हासिल कर ली।

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06:43 AM, 30-Sep-2026 Asian Games 2026 Live: तीरंदाजी में सेमीफाइनल में भारत की शानदार शुरुआत, कोरिया से 59-59 की बराबरी भारत ने सेमीफाइनल में पहले निशाना साधना शुरू किया और तीरंदाजों ने अच्छी शुरुआत की। पहले तीन शॉट में भारत ने 10, 9 और 10 का स्कोर किया। हालांकि, दक्षिण कोरिया ने भी अपने शुरुआती तीनों शॉट में 10-10-10 का स्कोर करते हुए जवाब दिया। भारत ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अगले तीन शॉट में तीनों बार 10 का निशाना लगाया। कोरिया की यांगसेओ ने नौ का स्कोर किया, जबकि बाकी दोनों तीरंदाजों ने 10-10 का निशाना साधा। इसके साथ दोनों टीमों के बीच कोई अंतर नहीं रहा और स्कोर 59-59 है। भारत ने सेमीफाइनल में पहले निशाना साधना शुरू किया और तीरंदाजों ने अच्छी शुरुआत की। पहले तीन शॉट में भारत ने 10, 9 और 10 का स्कोर किया। हालांकि, दक्षिण कोरिया ने भी अपने शुरुआती तीनों शॉट में 10-10-10 का स्कोर करते हुए जवाब दिया। भारत ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अगले तीन शॉट में तीनों बार 10 का निशाना लगाया। कोरिया की यांगसेओ ने नौ का स्कोर किया, जबकि बाकी दोनों तीरंदाजों ने 10-10 का निशाना साधा। इसके साथ दोनों टीमों के बीच कोई अंतर नहीं रहा और स्कोर 59-59 है।

06:43 AM, 30-Sep-2026 Asian Games 2026 Live: तीरंदाजी में चीन महिला कंपाउंड टीम के फाइनल में पहुंचा चीन की महिला तीरंदाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चीनी ताइपे को हराकर महिला टीम कंपाउंड के फाइनल में जगह बना ली है। चीन ने यह मुकाबला 230-229 के करीबी अंतर से जीता। अब फाइनल में चीन का सामना भारत या दक्षिण कोरिया में से किसी एक टीम से होगा। वहीं, चीनी ताइपे आज कांस्य पदक मुकाबले में भारत या दक्षिण कोरिया में से किसी एक टीम का इंतजार करेगा। चीन की महिला तीरंदाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चीनी ताइपे को हराकर महिला टीम कंपाउंड के फाइनल में जगह बना ली है। चीन ने यह मुकाबला 230-229 के करीबी अंतर से जीता। अब फाइनल में चीन का सामना भारत या दक्षिण कोरिया में से किसी एक टीम से होगा। वहीं, चीनी ताइपे आज कांस्य पदक मुकाबले में भारत या दक्षिण कोरिया में से किसी एक टीम का इंतजार करेगा।

06:42 AM, 30-Sep-2026 Asian Games 2026 Live: सेपकटकरॉ में वियतनाम के खिलाफ भारतीय महिला टीम की चुनौती महिला क्वाड्रेंट के पहले ग्रुप मुकाबले में भारत और वियतनाम आमने-सामने हैं और मुकाबला जारी है। भारतीय खिलाड़ियों के लिए शुरुआत अच्छी नहीं रही है। भारत ने पहला गेम 7-15 से गंवा दिया है। अब मुकाबला बचाने के लिए भारतीय टीम के सामने बड़ी चुनौती है। क्या भारतीय खिलाड़ी वापसी कर पाएंगी? महिला क्वाड्रेंट के पहले ग्रुप मुकाबले में भारत और वियतनाम आमने-सामने हैं और मुकाबला जारी है। भारतीय खिलाड़ियों के लिए शुरुआत अच्छी नहीं रही है। भारत ने पहला गेम 7-15 से गंवा दिया है। अब मुकाबला बचाने के लिए भारतीय टीम के सामने बड़ी चुनौती है। क्या भारतीय खिलाड़ी वापसी कर पाएंगी?