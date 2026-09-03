एशियन गेम्स: एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल में 11 और खिलाड़ी जोड़े गए; 768 सदस्यीय टीम में कितने एथलीट और कोच?

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इस बार एशियन गेम्स में दो खेल भारत के लिए खास होंगे। सर्फिंग और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (MMA) पहली बार एशियाई खेलों का हिस्सा बन रहे हैं। सर्फिंग में भारत की ओर से किशोर कुमार, सिवराज, कमाली और शुगर शांति हिस्सा लेंगी। वहीं MMA में वरुण सान्याल भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इन नए खेलों के शामिल होने से भारत के लिए पदक जीतने के नए रास्ते भी खुलेंगे।मंत्रालय ने एथलेटिक्स में छह खिलाड़ियों को भारतीय दल में शामिल किया है। इनमें प्रवीण कुमार, हरिता भद्रा, किरण पहल, आशा इलांगो, सिंधुश्री गणेशा और सान्या यादव शामिल हैं। इससे पहले एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (AFI) ने एशियन गेम्स के लिए 77 सदस्यीय एथलेटिक्स टीम को अंतिम रूप दिया था।एथलेटिक्स टीम में सबसे बड़ा बदलाव पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में हुआ है। चोट के कारण दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा एशियन गेम्स से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह राष्ट्रमंडल खेलों के कांस्य पदक विजेता यशवीर सिंह को टीम में शामिल किया गया है। नीरज को शुरुआत में 73 सदस्यीय टीम में जगह मिली थी, लेकिन चोट के कारण वह इस साल के बाकी सत्र में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। वह जकार्ता 2018 और हांगझोउ 2023 में जीते एशियन गेम्स के अपने खिताब का बचाव भी नहीं कर पाएंगे। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यशवीर के साथ रोहित यादव भी भारत की चुनौती पेश करेंगे।भारत की एथलेटिक्स टीम में एशियन गेम्स के 15 पूर्व चैंपियन और पदक विजेता शामिल हैं। हांगझोउ 2023 के चार व्यक्तिगत चैंपियन इस बार भी टीम का हिस्सा हैं। इनमें अविनाश साबले, तजिंदरपाल सिंह तूर, पारुल चौधरी और अन्नू रानी शामिल हैं। ये खिलाड़ी जापान में अपने-अपने खिताब का बचाव करने के इरादे से उतरेंगे।पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ के खिलाड़ी तेजस शिरसे को भी टीम से बाहर कर दिया गया है। शिरसे को शुरुआत में टीम में चुना गया था, लेकिन ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान उनके बाएं पैर में दो स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गए थे। वहीं लंबी दूरी के धावक अभिषेक पाल को भी टीम से हटा दिया गया है। वह राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA) की ओर से संभावित डोपिंग नियम उल्लंघन को लेकर नोटिस मिलने के बाद विवाद में हैं।मंत्रालय ने एशियन गेम्स के क्रिकेट आयोजन के लिए भारतीय पुरुष और महिला टीमों के कोचिंग स्टाफ की भी जानकारी दी है। पुरुष टीम में मुख्य कोच वीवीएस लक्ष्मण के साथ सुनील जोशी, ऋषिकेश कानिटकर और सुभदीप घोष होंगे। वहीं महिला टीम की कमान कोच अमोल मजूमदार संभालेंगे। उनके स्टाफ में आविष्कार साल्वी गेंदबाजी कोच और मुनीष बाली फील्डिंग कोच होंगे।