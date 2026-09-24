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Hindi News ›   Sports ›   India’s Seema Kumari clinched the bronze medal in the women’s 10,000m race at Asian Games

एथलेटिक्स में पदक का खाता खुला: सीमा को कांस्य, एशियाड में 16 साल बाद महिलाओं की 10 हजार मीटर दौड़ में मेडल

Thu, 24 Sep 2026 06:41 PM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नागोया
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नागोया Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Thu, 24 Sep 2026 06:41 PM IST
सार

भारत की झोली में आज एक और पदक आया है। महिला एथलीट सीमा कुमारी ने 10000 मीटर वर्ग में कांस्य पदक जीता। 16 साल बाद ऐसा हुआ है जब इस वर्ग में भारत को एशियन गेम्स में कोई पदक मिला है।

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India’s Seema Kumari clinched the bronze medal in the women’s 10,000m race at Asian Games
सीमा कुमारी - फोटो : IANS

विस्तार
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भारत की सीमा कुमारी ने एशियन गेम्स की महिला 10000 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। वह भारत की तीसरी महिला एथलीट हैं जिन्हें एशियाड में महिला 10000 मीटर में पदक मिला है। 16 साल बाद भारत को महिला 10000 मीटर में पदक मिला है। सीमा ने 32:50.05 मिनट में रेस खत्म की और वह तीसरे स्थान पर रहीं। 
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पिछड़कर की वापसी
सीमा शुरुआत से ही पदक की दौड़ में बनी हुई थीं। एक समय वह चौथे स्थान पर खिसक गई थीं, लेकिन उन्होंने शानदार वापसी की और सुनिश्चित किया कि कम से कम कांस्य पदक भारत की झोली में आ सके। इस तरह एथलेटिक्स में मौजूदा एशियन गेम्स में भारत को पहला पदक मिला है।
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कुछ सेकेंड से रजत से चूकीं
सीमा आगे चल रही दोनों धाविकाओं के काफी करीब बनी रहीं और यावी से 10.87 सेकेंड पीछे रहते हुए फिनिश लाइन पार की। कजाकिस्तान की डेजी जेपकेमेई 33:03.21 के समय के साथ चौथे स्थान पर रहीं, जो सीमा से 13 सेकेंड से भी ज्यादा पीछे थीं। सीमा के ब्रॉन्ज मेडल ने लंबी दूरी की स्पर्धा में भारत के लिए एक और पदक जोड़ा। इस प्रदर्शन ने उन्हें एशियाई खेलों के कड़े मुकाबले में शीर्ष धाविकाओं के बीच मजबूती से स्थापित किया। सीमा ने एशियाई खेलों में महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ में पदक के लिए भारत के 16 साल के इंतजार को खत्म किया।
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सीमा ने किस तरह अपने नाम किया पदक
सीमा एशियन गेम्स में 10,000 मीटर दौड़ में मेडल जीतने वाली तीसरी भारतीय महिला बन गईं। इससे पहले, साल 2010 में प्रीजा श्रीधरन ने गोल्ड मेडल जीता था, जबकि उसी इवेंट में कविता राउत ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। भारत की लॉन्ग-डिस्टेंस रनर शुरुआती 2,000 मीटर में सबसे आगे रहीं; उन्होंने पहला 1,000 मीटर 3:18.12 सेकेंड में पूरा किया और 2,000 मीटर का मार्क 6:36.13 सेकेंड में पार किया। भले ही धीरे-धीरे सीमा चौथे स्थान पर खिसक गईं, लेकिन आगे चल रहीं रनर्स के काफी करीब बनी रहीं। जब 1,000 मीटर दौड़ शेष थी, तब वह वापस तीसरे स्थान पर आ गईं और फाइनल स्टेज में अपनी स्थिति बनाए रखते हुए कांस्य पक्का किया।

मिश्रित चार गुणा 400 में मिला रजत
भारत ने मिश्रित 400 गुणा 400 मीटर में रजत पदक जीत लिया। पूवामा माचेतिरा, विशाल थेनारासु, वित्या रामराज और मनु थेकिनालिल की चौकड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया और 3:14.46 मिनट का समय लिया और दूसरे स्थान रहे। भारत एक समय पिछड़ गया था, लेकिन बाद में वापसी करते हुए पहले तीसरे स्थान पर आया और फिर आखिरकार अंतिम लैप में दूसरे स्थान पर फिनिश करने में सफल रहा। सीमा कुमार के कांस्य के बाद मौजूदा एशियन गेम्स में एथलेटिक्स में यह दूसरा पदक है। भारत ने 2018 जकार्ता एशियन गेम्स में मिश्रित चार गुणा 400 स्पर्धा में स्वर्ण पदक और 2023 हांग्झू एशियन गेम्स में रजत पदक जीता। यह लगातार तीसरी बार है जब भारत ने इस स्पर्धा में एशियाड का पदक अपने नाम किया है।
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