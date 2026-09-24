एथलेटिक्स में पदक का खाता खुला: सीमा को कांस्य, एशियाड में 16 साल बाद महिलाओं की 10 हजार मीटर दौड़ में मेडल

कुछ सेकेंड से रजत से चूकीं सीमा आगे चल रही दोनों धाविकाओं के काफी करीब बनी रहीं और यावी से 10.87 सेकेंड पीछे रहते हुए फिनिश लाइन पार की। कजाकिस्तान की डेजी जेपकेमेई 33:03.21 के समय के साथ चौथे स्थान पर रहीं, जो सीमा से 13 सेकेंड से भी ज्यादा पीछे थीं। सीमा के ब्रॉन्ज मेडल ने लंबी दूरी की स्पर्धा में भारत के लिए एक और पदक जोड़ा। इस प्रदर्शन ने उन्हें एशियाई खेलों के कड़े मुकाबले में शीर्ष धाविकाओं के बीच मजबूती से स्थापित किया। सीमा ने एशियाई खेलों में महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ में पदक के लिए भारत के 16 साल के इंतजार को खत्म किया।

सीमा ने किस तरह अपने नाम किया पदक

सीमा एशियन गेम्स में 10,000 मीटर दौड़ में मेडल जीतने वाली तीसरी भारतीय महिला बन गईं। इससे पहले, साल 2010 में प्रीजा श्रीधरन ने गोल्ड मेडल जीता था, जबकि उसी इवेंट में कविता राउत ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। भारत की लॉन्ग-डिस्टेंस रनर शुरुआती 2,000 मीटर में सबसे आगे रहीं; उन्होंने पहला 1,000 मीटर 3:18.12 सेकेंड में पूरा किया और 2,000 मीटर का मार्क 6:36.13 सेकेंड में पार किया। भले ही धीरे-धीरे सीमा चौथे स्थान पर खिसक गईं, लेकिन आगे चल रहीं रनर्स के काफी करीब बनी रहीं। जब 1,000 मीटर दौड़ शेष थी, तब वह वापस तीसरे स्थान पर आ गईं और फाइनल स्टेज में अपनी स्थिति बनाए रखते हुए कांस्य पक्का किया।



मिश्रित चार गुणा 400 में मिला रजत

भारत ने मिश्रित 400 गुणा 400 मीटर में रजत पदक जीत लिया। पूवामा माचेतिरा, विशाल थेनारासु, वित्या रामराज और मनु थेकिनालिल की चौकड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया और 3:14.46 मिनट का समय लिया और दूसरे स्थान रहे। भारत एक समय पिछड़ गया था, लेकिन बाद में वापसी करते हुए पहले तीसरे स्थान पर आया और फिर आखिरकार अंतिम लैप में दूसरे स्थान पर फिनिश करने में सफल रहा। सीमा कुमार के कांस्य के बाद मौजूदा एशियन गेम्स में एथलेटिक्स में यह दूसरा पदक है। भारत ने 2018 जकार्ता एशियन गेम्स में मिश्रित चार गुणा 400 स्पर्धा में स्वर्ण पदक और 2023 हांग्झू एशियन गेम्स में रजत पदक जीता। यह लगातार तीसरी बार है जब भारत ने इस स्पर्धा में एशियाड का पदक अपने नाम किया है।