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Hindi News ›   Sports ›   Defending champions Indian men, women Kabaddi teams top group to enter semi final at Asian Games

एशियन गेम्स: भारतीय कबड्डी टीमों का कमाल, पुरुषों के बाद महिलाएं भी सेमीफाइनल में पहुंचीं; पदक पक्का

Thu, 24 Sep 2026 06:27 PM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नागोया
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नागोया Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Thu, 24 Sep 2026 06:27 PM IST
सार

भारतीय महिला और पुरुष कबड्डी टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया। दोनों टीमों ने ग्रुप चरण में अपना दबदबा दिखाया और सेमीफाइनल में जगह बना ली।

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Defending champions Indian men, women Kabaddi teams top group to enter semi final at Asian Games
महिला कबड्डी टीम - फोटो : SAI Media

विस्तार
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मौजूदा चैंपियन भारत की पुरुष और महिला कबड्डी टीमों ने गुरुवार को ग्रुप ए के अपने मुकाबलों में क्रमश: चीनी ताइपे और जापान को हराकर शीर्ष पर रहते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। भारतीय पुरुष टीम ने जहां ग्रुप के अपने अंतिम मुकाबले में चीनी ताइपे को 37-21 से हराया, वहीं भारतीय महिला टीम ने मेजबान जापान को 50-25 से हराकर अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया।
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पुरुष टीम की लगातार चौथी जीत 
भारतीय पुरुष टीम की यह ग्रुप चरण में लगातार चौथी जीत थी। इससे पहले भारतीय टीम ने दक्षिण कोरिया, जापान और बांग्लादेश को हराया था। इस तरह भारत ने ग्रुप चरण में अपने सभी मुकाबले जीतकर कम से कम कांस्य पदक पक्का कर लिया। भारत ने शुरुआत से ही मुकाबले पर पकड़ बनाए रखी और हाफ टाइम तक 23-11 की बढ़त हासिल कर ली। दूसरे हाफ में भी भारतीय टीम ने दबदबा बनाए रखा और इस दौरान 14-10 से आगे रही। भारत ने सफल रेड से 28 अंक, तीन बोनस अंक और ऑलआउट से छह अंक हासिल किए।
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महिला टीम का दबदबा
कबड्डी को 1990 में एशियाई खेलों में शामिल किए जाने के बाद से भारतीय पुरुष टीम ने नौ पदक जीते हैं। इनमें आठ स्वर्ण पदक शामिल हैं। 2018 में भारत का स्वर्ण पदक जीतने का सिलसिला टूटा था, जब टीम को कांस्य पदक मिला था। भारतीय महिला टीम ने भी ग्रुप चरण में लगातार तीन जीत दर्ज की हैं। उसने अपने पहले मुकाबले में बांग्लादेश को हराने के बाद ईरान को 37-23 से शिकस्त दी। जापान के खिलाफ मुकाबला एकतरफा रहा, जिसमें भारतीय टीम ने पहले हाफ में 32-13 की बढ़त बनाई और दूसरे हाफ में 18 और अंक हासिल किए। भारतीय टीम ने 37 आउट अंक, सात बोनस अंक और छह ऑल आउट अंक हासिल किए।
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