महिला क्रिकेट टीम ने खत्म कराया स्वर्ण का इंतजार: बैडमिंटन और वुशु में भी पदक हुए पक्के; कैसा रहा तीसरा दिन?

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आइए जानते हैं एशियाड के तीसरे दिन भारत का प्रदर्शन कैसा रहा... विज्ञापन एशियन गेम्स के तीसरे दिन भारत ने स्वर्ण पदक का इंतजार खत्म किया। महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं, पुरुष बैडमिंटन टीम और वुशु खिलाड़ी रोशिबिना देवी ने भी पदक पक्के कर लिए। भारतीय जिम्नास्ट प्रणति नायक भी आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में पोल्ट वॉल्ट के फाइनल में पहुंच गईं। हालांकि, भारतीय महिला बैडमिंटन टीम पदक की दौड़ से बाहर हो गई, जबकि आज निशानेबाजों ने भी निराश किया।

महिला क्रिकेट टीम ने लगातार दूसरी बार जीता सोना

भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका को हराकर एशियन गेम्स 2026 में पहला स्वर्ण पदक जीत लिया। भारतीय टीम ने इसके साथ ही एशियाड में अपने स्वर्ण पदक का सफलतापूर्वक बचाव किया। भारत ने फाइनल में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में तीन विकेट पर 216 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की टीम 15.4 ओवर में 69 रन पर ढेर हो गई। इस तरह भारतीय महिला टीम ने 147 रनों के अंतर से जीत दर्ज की। श्रीलंका ने रजत और पाकिस्तान ने महिला क्रिकेट में कांस्य पदक अपने नाम किया।



भारतीय महिला टीम ने एशियन गेम्स में महिला क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर बनाया था। भारत के लिए इस मैच में स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा और ऋचा घोष ने बल्ले से दमदार प्रदर्शन किया। वहीं, दीप्ति शर्मा की अगुआई में गेंदबाजों का प्रदर्शन भी जोरदार रहा। भारतीय टीम शुरुआत से ही खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही थी और टीम ने अपना दबदबा जारी रखा। महिला क्रिकेट टीम ने इस तरह आइची-नागोया एशियन गेम्स में भारत का स्वर्ण पदक का इंतजार खत्म किया।

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पुरुष बैडमिंटन टीम सेमीफाइनल में

भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने जापान को 3-0 से हराकर बड़ा उलटफेर किया और एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। आयुष शेट्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कोकी वातानाबे को सीधे गेम में हराया। इसके साथ ही भारत ने क्वार्टर फाइनल में जापान पर 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। इस जीत के साथ भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया है और एक और पदक पक्का कर लिया है। बैडमिंटन की टीम स्पर्धा में सेमीफाइनल में पहुंचते ही पदक पक्का हो जाता है। भारतीय पुरुष बैडमिंटन इस पदक को स्वर्ण में बदलना चाहेगी। महिला टीम स्पर्धा में हालांकि, भारत को निराशा मिली और टीम जापान के हाथों क्वार्टर फाइनल में हारकर पदक की दौड़ से बाहर हो गई।

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वुशु में रोशिबिना देवी सेमीफाइनल में, पदक पक्का

भारत की रोशिबिना देवी ने मकाऊ चीन की चू मैन सिन को डब्ल्यूपीडी (अंकों के अंतर से जीत) के जरिए हराकर महिलाओं के 60 किग्रा सांडा के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इस जीत के साथ रोशिबिना ने भारत का एक और पदक पक्का कर दिया है। वह एशियन गेम्स में इस स्पर्धा में पहले रजत पदक जीत चुकी हैं, जबकि 2018 एशियन गेम्स में उन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया था।

पुरुष हॉकी टीम का दबदबा जारी

एशियन गेम्स के पूल-ए मुकाबले में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने श्रीलंका के खिलाफ एकतरफा प्रदर्शन करते हुए 16-1 से शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह ने हैट्रिक लगाई, जबकि सुखजीत सिंह, अभिषेक और हरमनप्रीत सिंह ने भी गोल दागे। भारतीय टीम ने पूरे मुकाबले में लगातार दबाव बनाए रखा और शानदार फिनिशिंग के दम पर लगातार दूसरी बड़ी जीत हासिल की। इससे पहले भारत ने अपने शुरुआती मुकाबले में इंडोनेशिया को 13-1 से हराया था।

प्रणति नायक पॉल वॉल्ट के फाइनल में

भारत की एकमात्र जिम्नास्ट प्रणति नायक ने एशियन गेम्स की आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स स्पर्धा के वॉल्ट फाइनल में जगह बना ली। प्रणति ने क्वालिफिकेशन में 12.916 के कुल स्कोर के साथ सातवां स्थान हासिल किया। वह 19 जिम्नास्टों में सातवें स्थान पर रहीं, जिन्होंने वॉल्ट के फाइनल के लिए क्वालीफाई किया है। फाइनल मुकाबला 24 सितंबर को खेला जाएगा।

निशानेबाजी में मिली निराशा

भारतीय निशानेबाज इलावेनिल वलारिवन और पार्थ माने की जोड़ी मंगलवार को एशियन गेम्स की 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा के फाइनल में क्वालिफिकेशन की शानदार लय को बरकरार नहीं रख सकी। ये भारतीय जोड़ी फाइनल में चौथे स्थान पर रही और पदक से चूक गई। इलावेनिल और पार्थ इससे पहले अपनी टीम स्पर्धाओं में रजत पदक जीत चुके थे, लेकिन मिश्रित फाइनल में चीन, दक्षिण कोरिया और जापान की जोड़ियों को चुनौती पेश नहीं कर सके।

मुक्केबाजों का दमदार प्रदर्शन

भारतीय मुक्केबाज साक्षी चौधरी ने मंगलवार को एशियन गेम्स में महिलाओं के 51 किलोग्राम वर्ग में पेरिस ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता फिलीपींस की ऐरा विलेगास को 5-0 से हराया। साक्षी ने बड़ा उलटफेर करते हुए प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। वहीं, पुरुष 55 किग्रा वर्ग में जादुमणि के दमदार लेफ्ट हुक के बाद थापा को स्टैंडिंग काउंट का सामना करना पड़ा, जिससे मुकाबले के आखिरी चरण में भारतीय मुक्केबाज को स्पष्ट बढ़त मिल गई। जादुमणि ने इसके बाद संयम बनाए रखा और प्रतिद्वंद्वी के बड़े पंचों से बचते हुए एक और सटीक काउंटर लगाया। इससे मुकाबला पूरी तरह उनके पक्ष में चला गया। जादुमणि ने अंत में सर्वसम्मत 5-0 से जीत दर्ज की और राउंड ऑफ 16 में जगह पक्की कर ली।