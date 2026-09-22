एशियन गेम्स: मीराबाई चानू लगाएंगी स्वर्ण पर दांव, मनु भाकर भी उतरेंगी मैदान में; भारत का चौथे दिन का कार्यक्रम

05:30 AM सॉफ्ट टेनिस पुरुष सिंगल्स क्वार्टरफाइनल जय मीना vs शेरविन नुगुइट

05:30 AM सेपकटकरा पुरुष टीम रेगु, ग्रुप बी भारत vs फिलीपींस

05:30 AM ई-स्पोर्ट्स ईफुटबॉल क्वार्टरफाइनल, क्वालिफाई करने पर डेनियल पटेल, चिन्मय साहू

05:40 AM रोइंग पुरुष सिंगल स्कल्स, हीट 2 बलराज पंवार

06:00 AM रोइंग पुरुष डबल स्कल्स, हीट 3 सतनाम सिंह, सलमान खान

06:15 AM शूटिंग महिला 10 मीटर एयर पिस्टल क्वालिफिकेशन सुरूची सिंह, ईशा सिंह, मनु भाकर

06:30 AM कैनो स्प्रिंट पुरुष कयाक फोर 500 मीटर, हीट 1 हर्षवर्धन शक्तावत, वरिंदर सिंह, एल नाओचा सिंह ओइनम, अरुण सिंह

06:30 AM शूटिंग पुरुष स्कीट क्वालिफिकेशन, दिन 3 अनंतजीत सिंह नरूका, भवतेघ सिंह गिल, मैराज अमजद खान

06:30 AM शूटिंग महिला स्कीट क्वालिफिकेशन, दिन 3 परिनाज़ धालीवाल, राइजा ढिल्लों, माहेश्वरी चौहान

06:30 AM से फेंसिंग महिला फॉयल व्यक्तिगत, पूल बाउट नाओरेम मीना देवी, जॉयस अशिता स्टालिनराज

06:30 AM इक्वेस्ट्रियन इवेंटिंग व्यक्तिगत, क्रॉस-कंट्री आशीष लिमये, फौआद मिर्जा

06:42 AM तैराकी पुरुष 100 मीटर बटरफ्लाई, हीट 2 रोहित बेनेडिक्शन, साजन प्रकाश

06:50 AM कैनो स्प्रिंट महिला कैनो सिंगल 200 मीटर, हीट 1 मेघा प्रदीप

06:50 AM रोइंग पुरुष पेयर, हीट 2 जसविंदर सिंह, नितिन कुमार

07:03 AM तैराकी पुरुष 200 मीटर फ्रीस्टाइल, हीट 2 अनीश सुनील कुमार गौड़ा, वेदांत माधवन

07:10 AM कैनो स्प्रिंट महिला कयाक डबल 500 मीटर, हीट 1 पार्वती गीता, फाइरेम्बम सोनिया देवी

07:10 AM रोइंग महिला फोर, हीट 1 गुरबानी कौर, पूनम, टेंडेनथोई देवी हाओबिजाम, अलीशा एंटो

07:10 AM टेबल टेनिस मिक्स्ड डबल्स, राउंड ऑफ 32 मनुष शाह/दिया चितले vs चानुल कुलप्पुवावाडु/बिमांडी स्वर्ण

08:15 AM से फेंसिंग पुरुष साबरे व्यक्तिगत, पूल बाउट केपी गिशो निधि, करण सिंह

08:30 AM बॉक्सिंग पुरुष 80 किग्रा, राउंड ऑफ 16 अंकुश vs हम्सा वोगेल

08:30 AM कबड्डी महिला टीम, ग्रुप ए भारत vs ईरान

08:30 AM सॉफ्ट टेनिस पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल, क्वालिफाई करने पर जय मीना

09:00 AM शूटिंग महिला 10 मीटर एयर पिस्टल टीम फाइनल सुरूची सिंह, ईशा सिंह, मनु भाकर

09:45 AM कबड्डी पुरुष टीम, ग्रुप ए भारत vs बांग्लादेश

10:00 AM वेटलिफ्टिंग महिला 49 किग्रा फाइनल, ग्रुप ए मीराबाई चानू

10:15 AM टेबल टेनिस मिक्स्ड डबल्स, राउंड ऑफ 16 हरमीत देसाई/यशस्विनी घोरपड़े; मनुष शाह/दिया चितले

10:30 AM स्क्वैश पुरुष सिंगल्स, राउंड ऑफ 32 अभय सिंह vs अरकरादेत अरकराहिरुन्या

10:40 AM कैनो स्प्रिंट पुरुष कयाक डबल 500 मीटर, हीट 2 प्रसन्ना कुमार सीएस, प्रोहित बराई

11:00 AM कैनो स्प्रिंट महिला कैनो डबल 500 मीटर, हीट 2 मेघा प्रदीप, एल नेहा देवी

11:00 AM शूटिंग महिला स्कीट व्यक्तिगत फाइनल परिनाज़ धालीवाल, राइजा ढिल्लों, माहेश्वरी चौहान

11:30 AM बैडमिंटन पुरुष टीम सेमीफाइनल भारत vs चीन

11:30 AM हॉकी महिला टीम, पूल बी भारत vs थाईलैंड

12:00 PM स्क्वैश पुरुष सिंगल्स, राउंड ऑफ 32 वीर चोत्रानी vs एमएस मुख्तार वकील

12:10 PM रोइंग पुरुष क्वाड्रपल स्कल्स, हीट 2 अरविंद सिंह, कुलविंदर सिंह, नवदीप सिंह, जकार खान

12:15 PM सॉफ्ट टेनिस पुरुष सिंगल्स गोल्ड मेडल मैच, क्वालिफाई करने पर जय मीना

12:20 PM रोइंग पुरुष फोर, हीट 1 विपुल घुड़दे, सौरव कुमार, बाबू लाल यादव, योगेश कुमार

12:30 PM ई-स्पोर्ट्स ईफुटबॉल सेमीफाइनल, क्वालिफाई करने पर डेनियल पटेल, चिन्मय साहू

12:30 PM शूटिंग पुरुष स्कीट व्यक्तिगत फाइनल अनंतजीत सिंह नरूका, भवतेघ सिंह गिल, मैराज अमजद खान

01:30 PM वेटलिफ्टिंग महिला 53 किग्रा फाइनल, ग्रुप ए ज्ञानेश्वरी यादव

01:38 PM तैराकी पुरुष 100 मीटर बटरफ्लाई फाइनल, क्वालिफाई करने पर रोहित बेनेडिक्शन, साजन प्रकाश

01:54 PM तैराकी पुरुष 200 मीटर फ्रीस्टाइल अनीश सुनील कुमार गौड़ा, वेदांत माधवन

02:30 PM से वुशु महिला सांडा 60 किग्रा सेमीफाइनल रोशिबिना देवी नाओरेम vs थानिया कुसुमानिंगत्यास