एथलेटिक्स में स्वर्ण का इंतजार खत्म: महिला 4x400 मीटर रिले टीम ने जीता सोना, चार कांस्य भी आए; गुलवीर फिर चमके

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आइए जानते हैं एशियन गेम्स में मंगलवार को एथलेटिक्स में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा... विज्ञापन भारतीय एथलीटों ने एशियन गेम्स में मंगलवार को भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा। भारत ने आज एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक का इंतजार भी खत्म कर दिया और कुल पांच पदक जीते जिससे एशियाड की पदक तालिका में भारत के मेडल की संख्या 50 के पार पहुंच गई। महिला चार गुणा 400 मीटर रिले टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता, जबकि गुलवीर ने पुरुष 5000 मीटर में कांस्य पदक जीता जो उनका इस एशियाड में तीसरा पदक है।

एथलेटिक्स में मौजूदा एशियाड का पहला गोल्ड

भारत की किरण पहल, पूवम्मा माचेतिरा , प्राची और वित्या रामराज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एशियन गेम्स में महिलाओं की चार गुणा 400 मीटर में स्वर्ण जीता जो इन खेलों में एथलेटिक्स में भारत का पहला स्वर्ण है। भारतीय टीम ने तीन मिनट 29. 69 सेकेंड का समय निकाला। बहरीन दूसरे और चीन तीसरे स्थान पर रहा।

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रिले में टीम स्पर्धा में मिले दो कांस्य

गुरिंदरवीर सिंह, अनिमेष कुजूर, स्नेहा सत्यनारायण और हरिता भद्रा ने चार गुणा 100 मीटर मिश्रित रिले फाइनल में सत्र का सर्वश्रेष्ठ 41. 06 सेकेंड का समय निकालकर कांस्य पदक जीता। इसके अलावा भारत ने पुरुष 4x400 मीटर रिले में 3:01.61 मिनट के सीजन के सर्वश्रेष्ठ समय के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। धर्मवीर चौधरी, मनु थेकिनिल, जय कुमार और विशाल टीके की चौकड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सुनिश्चित किया कि भारत इस स्पर्धआ में पोडियिम फिनिश करे।

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स्वर्ण से चूकीं पूजा

भारत की पूजा सिंह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दोहरा नहीं सकी लेकिन 1.84 मीटर की कूद से महिलाओं की ऊंची कूद में कांस्य पदक जीता। पूजा एक समय स्वर्ण की दौड़ में आगे चल रही थीं, लेकिन अंतिम क्षणों में वह पिछड़ गईं। उन्होंने 1.84 मीटर तक की सभी ऊंचाइयों को बिना किसी असफल प्रयास के पार किया। हालांकि, पूजा 1.87 मीटर की ऊंचाई को तीनों प्रयासों में पार नहीं कर सकीं।

गुलवीर का ऐतिहासिक प्रदर्शन

गुलवीर सिंह ने एशियन गेम्स में अपना शानदार फॉर्म जारी रखते हुए पुरुषों की 5000 मीटर रेस में 13 मिनट 32.75 सेकेंड का समय निकालकर कांस्य पदक जीता जो इन खेलों में उनका तीसरा पदक था। गुलवीर ने पुरुषों की 1500 मीटर और 10000 मीटर रेस में रजत पदक जीता था। इसके साथ ही वह ट्रैक और फील्ड स्पर्धा में एक ही एशियन खेलों में तीन व्यक्तिगत पदक जीतने वाले भारत के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए। इससे पहले 1951 में दिल्ली में हुए पहले एशियाई खेलों में भारत के लेवी पिंटो ने 100 मीटर, 200 मीटर में स्वर्ण और चार गुणा 100 मीटर रिले में रजत पदक जीता था। पीटी उषा ने सोल में 1986 एशियाई खेलों में चार स्वर्ण और एक रजत पदक जीता था। मध्यम दूरी की धाविका के एम बीनामोल ने 2002 बुसान एशियाई खेलों में तीन पदक जीते थे।

इन स्पर्धा में पदक से चूका भारत

भारत के देव कुमार मीणा ने पुरुषों के पोल वॉल्ट में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए 5.50 मीटर का प्रयास किया, लेकिन सातवें स्थान पर रहे। महिलाओं की 800 मीटर में पूजा ओल्ला और पुरुष वर्ग में मोहम्मद अफजल क्रमश: सातवें और आठवें स्थान पर रहे और पदक नहीं जीत सके। वहीं, महिला हैमर थ्रो भी तान्या चौधरी और अनुष्का यादव पदक नहीं दिला सकीं।