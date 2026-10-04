एशियन गेम्स 2026 का समापन: कतर को सौंपी गई मेजबानी, भारत ने चौथे स्थान पर रहकर समाप्त किया अभियान

क्रम पदक विजेता खिलाड़ी/टीम खेल स्पर्धा

1 रुद्रांक्ष पाटिल शूटिंग पुरुष 10 मीटर एयर राइफल

2 सुचिका टरियाल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स महिला पारंपरिक 60 किग्रा

3 परिनाज धालीवाल, राइजा ढिल्लों, महेश्वरी चौहान शूटिंग महिला स्कीट टीम

4 अनंतजीत सिंह नरुका, भवतेग सिंह गिल, मैराज अहमद खान शूटिंग पुरुष स्कीट टीम

5 जय मीणा सॉफ्ट टेनिस पुरुष एकल

6 पुरुष बैडमिंटन टीम बैडमिंटन पुरुष टीम

7 सतनाम सिंह, सलमान खान रोइंग पुरुष डबल स्कल्स

8 अनंतजीत सिंह नरुका, परिनाज धालीवाल शूटिंग मिक्स्ड स्कीट टीम

9 सीमा कुमारी एथलेटिक्स महिला 10,000 मीटर

10 दिया चिटले, मानुष शाह टेबल टेनिस मिक्स्ड डबल्स

11 मनप्रीत कौर एथलेटिक्स शॉट पुट

12 बरनिका एलांगोवन एथलेटिक्स महिला पोल वॉल्ट

13 जोशना चिनप्पा, वलवान सेंथिलकुमार स्क्वैश मिक्स्ड डबल्स

14 प्राची चौधरी एथलेटिक्स महिला 400 मीटर

15 हरिथा भद्रा एथलेटिक्स महिला 200 मीटर

16 तेजस्विन शंकर एथलेटिक्स डेकाथलॉन

17 पारुल चौधरी एथलेटिक्स महिला 3000 मीटर स्टीपलचेस

18 पिंकी बलहारा कुराश महिला -78 किग्रा

19 विथ्या रामराज एथलेटिक्स महिला 400 मीटर हर्डल्स

20 पारुल चौधरी एथलेटिक्स महिला 5000 मीटर

21 रोहित यादव एथलेटिक्स पुरुष भाला फेंक

22 नरेंद्र बेरवाल बॉक्सिंग पुरुष +90 किग्रा

23 गुलवीर सिंह एथलेटिक्स पुरुष 5000 मीटर

24 गुरिंदरवीर सिंह, स्नेहा एस.एस., अनिमेष कुजूर, हरिता भद्रा एथलेटिक्स मिक्स्ड 4x100 मीटर रिले

25 पूजा सिंह एथलेटिक्स महिला ऊंची कूद

26 धर्मवीर चौधरी, मनु टी.एस., जय कुमार, विशाल टी.के. एथलेटिक्स पुरुष 4x400 मीटर रिले

27 प्रिया गंगास बॉक्सिंग महिला 60 किग्रा

28 कपिल पोखरिया बॉक्सिंग पुरुष 90 किग्रा

29 सुनील कुमार कुश्ती ग्रीको-रोमन 87 किग्रा

30 अनाहत सिंह, जोशना चिनप्पा, तन्वी खन्ना, शमीना रियाज स्क्वैश महिला टीम

31 हर्षिता तोमर, शितल वर्मा सेलिंग महिला स्किफ

32 नेथ्रा कुमानन सेलिंग महिला डिंघी

33 टीम इंडिया सेपकटाकरा पुरुष क्वाड्रेंट

34 गणेश मणि रत्नम थिरुमुरु तीरंदाजी पुरुष कंपाउंड व्यक्तिगत

35 अभय सिंह, वीर चोटरानी, वलवान सेंथिलकुमार, सूरज कुमार चंद स्क्वैश पुरुष टीम

36 नीरज चौहान तीरंदाजी पुरुष व्यक्तिगत रिकर्व