एशियन गेम्स 2026: लवलीना की फाइनल में एंट्री, स्वर्ण पर नजरें; प्रिया का सफर कांस्य पर थमा; कपिल से भी उम्मीद

महिला 60 किग्रा वर्ग में भारत की प्रिया घंघस को सेमीफाइनल में चीन की यांग चेंग्यू के खिलाफ 1-4 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही प्रिया का सफर कांस्य पदक के साथ समाप्त हुआ। निशियो जिम्नेजियम में हुए मुकाबले में प्रिया ने आक्रामक अंदाज में शुरुआत की, लेकिन यांग ने अपने डिफेंस से भारतीय मुक्केबाज के कई हमलों को रोका। चीनी मुक्केबाज ने पहले राउंड में 3-2 और अगले दोनों राउंड में 4-1 के फैसले हासिल किए। प्रिया ने अंतिम राउंड में वापसी की कोशिश की, लेकिन यांग ने अपनी बढ़त कायम रखते हुए मुकाबला 4-1 से अपने नाम कर लिया।सेमीफाइनल से पहले प्रिया ने शानदार प्रदर्शन किया था। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने ताजिकिस्तान की मिजगोना समादोवा को 5-0 से हराया था। इससे पहले प्री-क्वार्टर फाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया की दो बार की विश्व पदक विजेता ओह येओंजी को हराकर बड़ा उलटफेर किया था। प्रिया 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स और 2026 एशियन एलीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं।