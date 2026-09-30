फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Sports ›   Asian Games 2026 Boxing: Lovlina Enters Final, Priya Wins Bronze; Kapil Pokhriyal Semifinal results

एशियन गेम्स 2026: लवलीना की फाइनल में एंट्री, स्वर्ण पर नजरें; प्रिया का सफर कांस्य पर थमा; कपिल से भी उम्मीद

Wed, 30 Sep 2026 11:29 AM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, आइची नागोया
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, आइची नागोया Published by: स्वप्निल शशांक Updated Wed, 30 Sep 2026 11:29 AM IST
सार

एशियन गेम्स 2026 में भारतीय मुक्केबाजी के लिए बुधवार का दिन शानदार रहा। लवलीना बोरगोहेन ने पहला राउंड गंवाने के बाद वापसी करते हुए कजाखस्तान की नताल्या बोगदानोवा को 3-2 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। वहीं प्रिया घंघस को सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य पदक मिला। अब कपिल पोखरिया का सेमीफाइनल बाकी है।

विज्ञापन
Asian Games 2026 Boxing: Lovlina Enters Final, Priya Wins Bronze; Kapil Pokhriyal Semifinal results
लवलीना और प्रिया - फोटो : ANI/IANS

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

एशियन गेम्स 2026 में मुक्केबाजी से भी खुशखबरी सामने आई है। ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने फाइनल में जगह बना ली है और अब उनकी नजरें मुक्केबाजी में स्वर्ण जीतने पर होंगी। वहीं, प्रिया घंघस को सेमीफाइनल में हार मिली और उन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। अब पुरुषों में कपिल पोखरिया से भी पदक की उम्मीद है। उनका सेमीफाइनल मुकाबला थोड़ी देर में खेला जाएगा।

विज्ञापन

लवलीना ने की जबरदस्त वापसी
महिला 75 किग्रा वर्ग के सेमीफाइनल में लवलीना ने कजाखस्तान की नताल्या बोगदानोवा को स्प्लिट डिसीजन से 3-2 से हराया। लवलीना को मुकाबले का पहला राउंड 2-3 से गंवाना पड़ा था। मुकाबला काफी नियंत्रित रहा और दोनों मुक्केबाजों ने संभलकर शुरुआत की। जजों का फैसला भी करीबी रहा। हालांकि, इसके बाद लवलीना ने अपनी रणनीति बदली और अगले दोनों राउंड अपने नाम कर मुकाबला जीत लिया। भारतीय मुक्केबाज ने आक्रामकता बढ़ाई और दूसरे राउंड में वापसी की। लवलीना ने अपने पंचों की गति और सटीकता बढ़ाते हुए मुकाबले पर पकड़ बनाई। तीसरे राउंड में भी उन्होंने अपना दबदबा बनाए रखा और लगातार दो राउंड जीतकर फाइनल का टिकट हासिल कर लिया। दूसरे राउंड में लवलीना को पांचों जज ने 10-10 अंक दिए। वहीं, तीसरे राउंड में दो जज ने उन्हें 10 और तीन ने नौ अंक दिए। अब लवलीना फाइनल में स्वर्ण पदक के लिए उतरेंगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

प्रिया का सफर कांस्य पर थमा
महिला 60 किग्रा वर्ग में भारत की प्रिया घंघस को सेमीफाइनल में चीन की यांग चेंग्यू के खिलाफ 1-4 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही प्रिया का सफर कांस्य पदक के साथ समाप्त हुआ। निशियो जिम्नेजियम में हुए मुकाबले में प्रिया ने आक्रामक अंदाज में शुरुआत की, लेकिन यांग ने अपने डिफेंस से भारतीय मुक्केबाज के कई हमलों को रोका। चीनी मुक्केबाज ने पहले राउंड में 3-2 और अगले दोनों राउंड में 4-1 के फैसले हासिल किए। प्रिया ने अंतिम राउंड में वापसी की कोशिश की, लेकिन यांग ने अपनी बढ़त कायम रखते हुए मुकाबला 4-1 से अपने नाम कर लिया।

क्वार्टर फाइनल में प्रिया का दबदबा रहा था
सेमीफाइनल से पहले प्रिया ने शानदार प्रदर्शन किया था। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने ताजिकिस्तान की मिजगोना समादोवा को 5-0 से हराया था। इससे पहले प्री-क्वार्टर फाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया की दो बार की विश्व पदक विजेता ओह येओंजी को हराकर बड़ा उलटफेर किया था। प्रिया 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स और 2026 एशियन एलीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं।

विज्ञापन

अब कपिल पोखरिया की बारी
भारतीय बॉक्सिंग अभियान में अभी एक और सेमीफाइनल बाकी है। पुरुष वर्ग में कपिल पोखरिया सेमीफाइनल मुकाबले में उतरेंगे। लवलीना के फाइनल में पहुंचने और प्रिया के कांस्य पदक जीतने के बाद अब भारतीय प्रशंसकों की नजर कपिल के प्रदर्शन पर होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Sports news in Hindi related to live update of Sports News, live scores and more cricket news etc. Stay updated with us for all breaking news from Sports and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed