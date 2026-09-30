एशियन गेम्स 2026 में भारत की बेटियों का दबदबा: अब तक पुरुषों से तीन पदक ज्यादा जीते; स्वर्ण में भी 5-1 से आगे

एशियन गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत अब तक सात स्वर्ण, 21 रजत और 25 कांस्य समेत कुल 53 पदक अपने नाम कर चुका है, लेकिन अगर इन पदकों को पुरुष और महिला खिलाड़ियों के प्रदर्शन के हिसाब से देखें और मिक्स्ड स्पर्धाओं को अलग रखें, तो एक खास तस्वीर सामने आती है। भारतीय बेटियों का दबदबा साफ दिखाई देता है। मिक्स्ड स्पर्धाओं को हटाने के बाद भारतीय महिलाओं ने अब तक 25 पदक जीते हैं, जबकि पुरुष खिलाड़ियों के खाते में 22 पदक हैं। मिक्स्ड टीम को छह पदक मिले हैं। यानी महिलाओं ने पुरुषों से तीन पदक ज्यादा जीते हैं। खास बात यह है कि स्वर्ण पदकों में भी महिलाओं का पलड़ा काफी भारी है।

भारत के कुल 53 पदकों में कुछ पदक मिश्रित स्पर्धाओं से भी आए हैं। इनमें 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम का स्वर्ण, 4x400 मीटर मिक्स्ड रिले का रजत और स्कीट मिक्स्ड टीम, 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले, स्क्वॉश मिक्स्ड डबल्स और टेबल टेनिस मिक्स्ड डबल्स के कांस्य शामिल हैं। इन सभी को महिला और पुरुषों की व्यक्तिगत गणना से अलग रखने पर 47 पदक बचते हैं। इन 47 पदकों में:इस आंकड़े में महिलाओं का कुल पदक योगदान पुरुषों से तीन ज्यादा है। स्वर्ण पदकों में अंतर और भी बड़ा है। महिलाओं के नाम पांच स्वर्ण हैं, जबकि पुरुषों ने एक स्वर्ण जीता है।

तीरंदाजी से एथलेटिक्स तक बेटियों की धमक

महिलाओं के इस प्रदर्शन में कई खेलों का योगदान रहा है। क्रिकेट और कबड्डी में महिला टीमों ने स्वर्ण जीता। एथलेटिक्स में महिला खिलाड़ियों ने स्वर्ण के साथ कई रजत और कांस्य पदक हासिल किए। शूटिंग में भी भारतीय महिलाओं ने व्यक्तिगत और टीम स्पर्धाओं में पदक जीते। तीरंदाजी में महिला कंपाउंड टीम का स्वर्ण भारत के लिए खास उपलब्धि रहा। यानी भारत की कुल पदक तालिका में भले ही अलग-अलग खेलों का योगदान हो, लेकिन महिला खिलाड़ियों ने लगभग हर स्तर पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है।



25 पदकों के साथ बेटियां आगे

एशियाड में भारत के अब तक के 53 पदकों में से छह पदक मिश्रित स्पर्धाओं से आए हैं। उन्हें अलग रखने पर महिलाओं के 25 और पुरुषों के 22 पदक हैं। इस तरह अब तक की पदक तालिका में भारतीय बेटियां पुरुषों से तीन कदम आगे हैं। खासकर स्वर्ण पदकों में महिलाओं का दबदबा बेहद स्पष्ट है, भारत के सात स्वर्ण में से पांच महिला खिलाड़ियों और महिला टीमों ने जीते हैं। एशियाड में भारत की पदक यात्रा अभी जारी है और बेटियों का यह प्रदर्शन भारतीय अभियान की सबसे खास तस्वीरों में से एक बनकर सामने आया है