इससे पहले चिकिथा तानिपर्थी, पृथिका प्रदीप और ज्योति सुरेखा वेन्नम से बनी भारतीय कंपाउंड आर्चरी टीम ने बुधवार को ओकाजाकी चुओ सोगो पार्क मल्टीपर्पस स्क्वायर में चीन को 238-234 से हराकर गोल्ड मेडल जीता था। फाइनल में चीन को 238 के वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर से हराने वाली भारतीय तिकड़ी ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को हराया था। पुराना रिकॉर्ड कोरियाई टीम ने 2014 में इंचियोन में बनाया था।शुरुआती एंड में 30-28 की बढ़त लेने के बाद, भारत ने अपनी बढ़त तीन पॉइंट तक बढ़ा ली, भले ही चिकिथा ने दूसरे एंड के पहले रोटेशन में नाइन का शॉट लगाया था। पृथिका और ज्योति परफेक्ट रहीं, दोनों ने पूरे समय 10 लगाए। राउंड दो की शुरुआत में, भारत और चीन दोनों ने पहले रोटेशन में एक-एक नौ और दो-दो 10 लगाए। चीन ने अगले तीन एरो में दो 10 और एक नाइन लगाया, और भारतीय तिकड़ी ने दूसरे रोटेशन में परफेक्ट 10 लगाकर बढ़त को तीन पॉइंट, 119-116 तक बढ़ा दिया।राउंड तीन के पहले रोटेशन में, चीन ने परफेक्ट 10 लगाए, जबकि भारत ने चिकिथा के नाइन से शुरुआत की, लेकिन पृथिका और ज्योति ने 10 लगाकर भारत की बढ़त बनाए रखी। दूसरे रोटेशन में, चीन ने दो 10 लगाने से पहले एक नौ लगाया। भारत ने तीन 10 लगाकर बढ़त को और बढ़ाया और 178-175 की बढ़त बना ली।आखिरी छोर पर, चीन ने दो नौ और एक 10 से शुरुआत की। भारत की तिकड़ी ने परफेक्ट 10 से जवाब दिया। आखिरी तीन एरो में, चीन ने भारत पर दबाव बनाए रखने के लिए तीन 10 लगाए, लेकिन भारतीय तिकड़ी ने सभी 10 लगाकर परफेक्ट अंत किया और 238-234 के स्कोर से गोल्ड मेडल जीता और अपने खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया। भारत ने हांगझोउ 2023 में तीरंदाजी में रिकॉर्ड नौ मेडल जीते थे, जिनमें पांच गोल्ड, दो सिल्वर और दो ब्रॉन्ज थे।