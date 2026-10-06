टाई-ब्रेक में पलटा मैच: चोट से वापसी के बाद अल्काराज का पहला खिताब, जापान ओपन में लगातार दूसरी बार बने चैंपियन

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अल्काराज जापान ओपन का खिताब लगातार दो बार जीतने वाले सिर्फ तीसरे पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे पहले स्टीफन एडबर्ग और पीट सम्प्रास ही टोक्यो में लगातार खिताब जीतने में सफल रहे थे। एडबर्ग ने 1989 से 1991 तक लगातार तीन बार जापान ओपन जीता था, जबकि सम्प्रास ने 1993 और 1994 में लगातार दो खिताब अपने नाम किए थे। अल्काराज ने 1994 के बाद पहली बार किसी खिलाड़ी को लगातार दो साल जापान ओपन जीतने की उपलब्धि दिलाई है।फाइनल की शुरुआत अल्काराज के लिए अच्छी नहीं रही। मैच के पहले ही गेम में उनका सर्विस ब्रेक हो गया। हालांकि, उन्होंने जल्द ही वापसी करते हुए दुनिया के 19वें नंबर के खिलाड़ी लेहेका की सर्विस तोड़ी और स्कोर 3-3 से बराबर कर दिया। पहला सेट टाई-ब्रेक तक पहुंचा, जहां अल्काराज एक समय 2-4 से पीछे थे। इसके बाद उन्होंने लगातार शानदार खेल दिखाया और टाई-ब्रेक 7-4 से जीतकर पहला सेट अपने नाम कर लिया। दूसरे सेट में भी मुकाबला कड़ा रहा, लेकिन अल्काराज ने निर्णायक समय पर लेहेका की सर्विस तोड़ी और 6-4 से सेट जीतकर खिताब अपने नाम कर लिया।खिताब जीतने के बाद अल्काराज ने माना कि चोट के दौरान उनके मन में वापसी को लेकर कई तरह के सवाल थे। उन्होंने कहा कि उन्हें यह भी संदेह था कि वह दोबारा पूरी तरह स्वस्थ होकर लौट पाएंगे या नहीं और क्या पहले की तरह बिना दर्द के गेंद पर प्रहार कर सकेंगे। अल्काराज ने कहा कि उनकी टीम को भरोसा था कि जब वह वापसी करेंगे तो पूरी तरह फिट होकर करेंगे। उन्होंने खुद पर और अपनी टीम पर भरोसा बनाए रखा और हर शॉट के लिए पूरी ताकत लगाने का फैसला किया। उन्होंने कहा, 'मैं फिर से ट्रॉफी उठाकर बहुत खुश हूं। काफी समय हो गया था और चोट के बाद यह जीत मेरे लिए और भी खास है। वापसी के बाद मेरे दूसरे टूर्नामेंट में ही ट्रॉफी जीतना मेरे लिए बहुत मायने रखता है।' अल्काराज ने माना कि यह सप्ताह उनके लिए आसान नहीं था और वह अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर नहीं खेल पाए, लेकिन महत्वपूर्ण मौकों पर सही समाधान खोजने में सफल रहे। उनके मुताबिक, फाइनल इस सप्ताह का उनका सबसे अच्छा और सबसे निरंतर प्रदर्शन वाला मुकाबला रहा।यह अल्काराज का फरवरी के बाद पहला खिताब है। चोट के कारण लंबे समय तक कोर्ट से बाहर रहने के बाद उन्होंने जापान ओपन में अपनी वापसी को खिताबी जीत के साथ यादगार बना दिया। इस जीत से अल्काराज ने न सिर्फ अपना खिताब बचाया, बल्कि चोट के बाद अपनी फिटनेस और फॉर्म को लेकर भी बड़ा संकेत दिया है।