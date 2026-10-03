शारदीय नवरात्रि और महिषासुर वध का क्या है संबंध? जानें मां दुर्गा की विजय की पूरी पौराणिक कथा

महिषासुर के अत्याचार से परेशान थे देवता

पौराणिक कथा के अनुसार, महिषासुर नाम का एक शक्तिशाली असुर था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान प्राप्त किया। इस वरदान के बल पर वह बेहद शक्तिशाली हो गया और देवताओं, मनुष्यों तथा पृथ्वी लोक पर अत्याचार करने लगा। महिषासुर के बढ़ते आतंक से देवता भी चिंतित हो गए। उसे रोकने के लिए सभी देवताओं ने भगवान शिव, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी समेत अन्य देवी-देवताओं से सहायता की प्रार्थना की।

देवताओं की शक्तियों से हुआ मां दुर्गा का प्राकट्य

महिषासुर का सामना करने के लिए देवताओं ने अपनी-अपनी शक्तियों को एकत्र किया। इन्हीं दिव्य शक्तियों से देवी दुर्गा का प्राकट्य हुआ। देवताओं ने मां दुर्गा को विभिन्न अस्त्र-शस्त्र प्रदान किए और उनसे महिषासुर का अंत करने का आग्रह किया। इसके बाद मां दुर्गा और महिषासुर के बीच भीषण युद्ध शुरू हुआ। पौराणिक मान्यता के अनुसार यह युद्ध लगातार नौ दिनों तक चला।

नौ दिनों के युद्ध के बाद हुआ महिषासुर का वध

कहा जाता है कि मां दुर्गा और महिषासुर के बीच नौ दिनों तक युद्ध चलता रहा। दसवें दिन देवी ने महिषासुर का वध कर दिया। इसके साथ ही देवताओं और पृथ्वी लोक को उसके अत्याचार से मुक्ति मिली। इसी विजय की स्मृति में नवरात्र के नौ दिनों तक मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की आराधना और दसवें दिन विजयादशमी मनाने की परंपरा जुड़ी मानी जाती है। नवरात्र को इसलिए भी शक्ति, भक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है।