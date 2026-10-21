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शरद पूर्णिमा 2026: मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए करें ये खास उपाय, घर आएगी सुख-समृद्धि

Wed, 21 Oct 2026 04:44 PM IST
ज्योति मेहरा धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Wed, 21 Oct 2026 04:44 PM IST
सार

मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन कुछ पारंपरिक उपाय करने से घर का वातावरण सकारात्मक बनता है और आर्थिक परेशानियों से राहत पाने की कामना की जाती है। आइए इन उपायों के बारे में विस्तार से जानते हैं। 

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Sharad Purnima 2026 Lakshmi Puja Upay sharad purnima par kya kare
शरद पूर्णिमा 2026 - फोटो : AI

हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा को पुण्य और आध्यात्मिक साधना की दृष्टि से महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की श्रद्धापूर्वक आराधना करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। ज्योतिषीय मान्यताओं में भी इस पूर्णिमा को मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विशेष माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन कुछ पारंपरिक उपाय करने से घर का वातावरण सकारात्मक बनता है और आर्थिक परेशानियों से राहत पाने की कामना की जाती है।



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कब है शरद पूर्णिमा? - फोटो : amar ujala

कब है शरद पूर्णिमा?
हिंदू पंचांग के मुताबिक, इस वर्ष 25 अक्तूबर को शरद पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा, जबकि 26 अक्तूबर को स्नान और दान किया जाएगा। 25 अक्तूबर की रात पूर्णिमा का चंद्रमा दिखाई देगा। इस अवसर पर कई घरों में खीर बनाकर रातभर खुले आसमान के नीचे रखने की परंपरा है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणों में अमृत के समान गुण होते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा के साथ कुछ विशेष धार्मिक उपाय भी किए जा सकते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
 

Sharad Purnima 2026 Lakshmi Puja Upay sharad purnima par kya kare
माता लक्ष्मी के सामने जलाएं घी का दीपक - फोटो : adobe stock

1. माता लक्ष्मी के सामने जलाएं घी का दीपक
शरद पूर्णिमा की संध्या पर घर के मंदिर में घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। विशेष रूप से मां लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलित करके पूजा-अर्चना करनी चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार, कमल के फूल पर विराजमान माता लक्ष्मी की तस्वीर को पूजा स्थल पर रखना शुभ होता है। इसके बाद देवी को कमल का पुष्प अर्पित करें और श्रद्धापूर्वक उनकी आराधना करें।

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माता लक्ष्मी के सामने जलाएं घी का दीपक - फोटो : adobe stock

पूजा के दौरान माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप भी किया जा सकता है। भक्त उनके बीज मंत्र का श्रद्धा के साथ उच्चारण कर सकते हैं। मान्यता है कि इस उपाय से मन को शांति मिलती है और परिवार में सुख-समृद्धि बनाए रखने के लिए देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है।

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दीपावली तक नियमित करें मां लक्ष्मी की पूजा - फोटो : adobe stock

2. दीपावली तक नियमित करें मां लक्ष्मी की पूजा
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शरद पूर्णिमा से दीपावली तक माता लक्ष्मी की नियमित उपासना करना शुभ माना जाता है। इस अवधि में घर और पूजा स्थल को स्वच्छ रखें तथा प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक दीपक जलाकर देवी की आराधना करें।

मान्यता है कि नियमित पूजा, स्वच्छता और भक्ति भाव से घर में सकारात्मक वातावरण बना रहता है। इस दौरान मां लक्ष्मी से परिवार की खुशहाली, आर्थिक उन्नति और सुख-शांति की प्रार्थना कर सकते हैं।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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