शरद पूर्णिमा 2026: मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए करें ये खास उपाय, घर आएगी सुख-समृद्धि

1 of 5 शरद पूर्णिमा 2026 - फोटो : AI







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2 of 5 कब है शरद पूर्णिमा? - फोटो : amar ujala

कब है शरद पूर्णिमा?

हिंदू पंचांग के मुताबिक, इस वर्ष 25 अक्तूबर को शरद पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा, जबकि 26 अक्तूबर को स्नान और दान किया जाएगा। 25 अक्तूबर की रात पूर्णिमा का चंद्रमा दिखाई देगा। इस अवसर पर कई घरों में खीर बनाकर रातभर खुले आसमान के नीचे रखने की परंपरा है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणों में अमृत के समान गुण होते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा के साथ कुछ विशेष धार्मिक उपाय भी किए जा सकते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।



3 of 5 माता लक्ष्मी के सामने जलाएं घी का दीपक - फोटो : adobe stock

1. माता लक्ष्मी के सामने जलाएं घी का दीपक

शरद पूर्णिमा की संध्या पर घर के मंदिर में घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। विशेष रूप से मां लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलित करके पूजा-अर्चना करनी चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार, कमल के फूल पर विराजमान माता लक्ष्मी की तस्वीर को पूजा स्थल पर रखना शुभ होता है। इसके बाद देवी को कमल का पुष्प अर्पित करें और श्रद्धापूर्वक उनकी आराधना करें।

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4 of 5 माता लक्ष्मी के सामने जलाएं घी का दीपक - फोटो : adobe stock

पूजा के दौरान माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप भी किया जा सकता है। भक्त उनके बीज मंत्र का श्रद्धा के साथ उच्चारण कर सकते हैं। मान्यता है कि इस उपाय से मन को शांति मिलती है और परिवार में सुख-समृद्धि बनाए रखने के लिए देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है।

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