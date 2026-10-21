27 अक्तूबर से शुरू होगा कार्तिक मास, ब्रह्म मुहूर्त में करें ये काम, जानें तुलसी पूजा और व्रत के नियम

1 of 7 कार्तिक माह 2026 प्रारंभ तिथि - फोटो : AI







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Kartik Month 2026 Start Date: हिंदू धर्म में कार्तिक मास को बेहद पवित्र माना जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु और भगवान श्रीकृष्ण की पूजा, तुलसी आराधना, स्नान, दान और दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कार्तिक मास में श्रद्धा और नियमपूर्वक पूजा-पाठ करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है। आइए जानते हैं वर्ष 2026 में कार्तिक मास कब से शुरू होगा, कब समाप्त होगा और इस दौरान किन धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए।

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2 of 7 Kartik Purnima - फोटो : amar ujala

कब से शुरू होगा कार्तिक मास 2026?

हिंदू पंचांग के अनुसार, इस वर्ष कार्तिक मास की शुरुआत 27 अक्टूबर 2026 से मानी जा रही है। इसका समापन 24 नवंबर 2026 को कार्तिक पूर्णिमा के दिन होगा। इस पूरे महीने में भक्त भगवान विष्णु की आराधना करने के साथ स्नान, दान और दीपदान जैसे पुण्य कार्य करते हैं। वैष्णव परंपरा में कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा जाता है। इस दौरान भगवान श्रीकृष्ण की पूजा और भक्ति का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस महीने में किए गए धार्मिक कार्यों से आध्यात्मिक लाभ मिलता है और मन में सकारात्मकता बढ़ती है।

3 of 7 कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में करें यह काम - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में करें यह काम सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें।

स्नान के बाद भगवान विष्णु या श्रीकृष्ण का ध्यान करें।

तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं और श्रद्धापूर्वक पूजा करें।

अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र या अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करें।

दिन की शुरुआत मंत्र जाप, भजन या धार्मिक ग्रंथों के पाठ से करें।

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4 of 7 कार्तिक महीने में तुलसी पूजन को विशेष फलदायी माना जाता है। - फोटो : Adobe Stock

कार्तिक मास में तुलसी पूजा का महत्व

कार्तिक महीने में तुलसी पूजन को विशेष फलदायी माना जाता है। हिंदू मान्यताओं में तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप और भगवान विष्णु को प्रिय माना गया है। इसलिए इस दौरान तुलसी के पौधे की पूजा करने, उसके समीप दीपक जलाने और भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करने की परंपरा है। मान्यता है कि तुलसी की नियमित पूजा से घर में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है। भक्त इस महीने में सुबह-शाम तुलसी के पास दीपक जलाकर परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करते हैं।

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