कब है गुरु प्रदोष व्रत 7 या 8 अक्तूबर ? जानिए तिथि, पूजा-विधि और शुभ मुहूर्त

हिंदू धर्म में हर एक तिथि का विशेष महत्व होता है, जिसमें त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन भगवान भोलेभंडारी की विशेष रूप से पूजा-अर्चना करने का विधान होता है। जब प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ता है तो इसे गुरु प्रदोष व्रत कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना करने से सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है और हर तरह की मनोकामना पूरी होती है। गुरु प्रदोष व्रत पर प्रदोषकाल में शिवलिंग की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं प्रदोष तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त।

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