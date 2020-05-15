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बुध के उदय होने से सभी राशियों पर पड़ेगा शुुभ- अशुभ प्रभाव, जानें अपनी राशि का हाल

ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला, Updated Fri, 15 May 2020 05:36 PM IST
बुध उदय 2020
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बुध उदय 2020 - फोटो : social media
14 मई को बुध उदय हो गया है। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार 19 अप्रैल को बुध अस्त हो गया था। बुध ग्रह के वृष राशि में उदय होने से सभी राशियों पर इसका शुभ-अशुभ प्रभाव पड़ेगा। आइए आज जानते हैं बुध के उदय होने से सभी राशियों का हाल.....

हनुमान जी के इन उपायों को करने से दूर हो जाएगा वक्री शनि का अशुभ प्रभाव

 
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बुध उदय 2020 budh uday 2020 budh grah uday बुध उदय

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बुध उदय 2020
बुध उदय 2020 - फोटो : social media
बुध उदय 2020
बुध उदय 2020
बुध उदय 2020
बुध उदय 2020
बुध उदय 2020
बुध उदय 2020
बुध उदय 2020
बुध उदय 2020
बुध उदय 2020
बुध उदय 2020
बुध उदय 2020
बुध उदय 2020
बुध उदय 2020
बुध उदय 2020
बुध उदय 2020
बुध उदय 2020
बुध उदय 2020
बुध उदय 2020
बुध उदय 2020
बुध उदय 2020
बुध उदय 2020
बुध उदय 2020
बुध उदय 2020
बुध उदय 2020
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