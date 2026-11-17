हिंदू धर्म में कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी में तुलसी विवाह का विशेष महत्व होता है। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, तुलसी मां लक्ष्मी का ही स्वरूप होती हैं और भगवान विष्णु को अतिप्रिय होती हैं। हिंदू घरों में हर दिन तुलसी की पूजा होती है और तुलसी विवाह का दिन बहुत ही शुभ और मांगलिक माना जाता है। कार्तिक माह की देवउठनी पर तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप से होता है। ऐसा करने से घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है। तुलसी की पूजा और विवाह में कई बातों को ध्यान दिया जाता है। ऐसे में तुलसी विवाह में कुछ गलतियां जाने-अनजाने में हो जाती है जिससे पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता है। आइए जानते हैं तुलसी विवाह में किन-किन गलतियां को करने से बचना चाहिए।

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