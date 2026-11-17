तुलसी और भगवान शालिग्राम विवाह में भूलकर भी ना करें ऐसी गलतियां, पूजा रह जाएगी अधूरी
देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु चार माह की योगनिद्रा से जागते हैं फिर इसके बाद माता तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न किया जाता है। तुलसी विवाह में कुछ चीजों को विशेष ध्यान देना चाहिए।
विस्तार
हिंदू धर्म में कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी में तुलसी विवाह का विशेष महत्व होता है। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, तुलसी मां लक्ष्मी का ही स्वरूप होती हैं और भगवान विष्णु को अतिप्रिय होती हैं। हिंदू घरों में हर दिन तुलसी की पूजा होती है और तुलसी विवाह का दिन बहुत ही शुभ और मांगलिक माना जाता है। कार्तिक माह की देवउठनी पर तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप से होता है। ऐसा करने से घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है। तुलसी की पूजा और विवाह में कई बातों को ध्यान दिया जाता है। ऐसे में तुलसी विवाह में कुछ गलतियां जाने-अनजाने में हो जाती है जिससे पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता है। आइए जानते हैं तुलसी विवाह में किन-किन गलतियां को करने से बचना चाहिए।
तुलसी विवाह कब है?
इस वर्ष तुलसी-शालिग्राम विवाह 21 नवंबर 2026 को है। पंचांग के अनुसार, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है। 20 नवंबर को देवउठनी एकादशी हैं। वहीं कुछ जगहों और घरों में देवउठनी एकादशी की शाम को तुलसी विवाह कराने की परंपरा होती है।
तुलसी विवाह में न करें ऐसी गलतियां
तुलसी के पत्ते न तोड़ें
तुलसी विवाह पर भूलकर भी तुलसी के पौधे के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। इसके अलावा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, द्वादशी तिथि पर भी तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा के लिए ऐसे में पहले से पत्तों को तोड़कर रख लेना चाहिए।
पूजा में साफ-सफाई रखें ध्यान
तुलसी विवाह में बिना साफ-सफाई के पूजा नहीं करनी चाहिए। तुलसी विवाह के पहले पूजा स्थल की अच्छी तरह के साफ-सफाई करें। पूजा स्थल को विवाह मंडप की तरह अच्छे से सजावट करनी चाहिए।
तुलसी माता की बिना श्रृंगार के पूजा न करें
तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पौधे को दुल्हन की तरह से सजाने के परंपरा है। तुलसी विवाह के दिन तुलसी को लाल चुनरी, फूलों और श्रृंगार जरूर करना चाहिए।
पूजा में बासी फूल और गंदे बर्तन रखने से बचें
तुलसी विवाह के दिन पूजा में इस्तेमाल की जानें वाली सभी तरह की सामग्री को अच्छी तरह से साफ-सुथरा करना चाहिए। तुलसी विवाह में बासी फूल और दूषित बर्तन का इस्तेमाल करने से बचें।
तुलसी के पास दीपक जरूर जलाएं और उसे न छोड़ें
तुलसी विवाह के दिन दीपक जलाना बहुत ही शुभ और अच्छा माना जाता है। इस दिन दीपक जलाकर भूलकर भी घर को न छोड़ें।
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