1 of 5 अक्षय नवमी 2026 - फोटो : AI







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Amla Navami 2026 Shubh Muhurat: हिंदू पंचांग में कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को बेहद पुण्यदायी माना गया है। इस दिन आंवला नवमी यानी अक्षय नवमी का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार, इस अवसर पर भगवान विष्णु के साथ आंवले के वृक्ष की विशेष आराधना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से की गई पूजा, दान और धार्मिक कार्यों का फल लंबे समय तक बना रहता है। यही वजह है कि इसे अक्षय नवमी कहा जाता है। इस दिन कई स्थानों पर श्रद्धालु आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करते हैं और गरीबों व जरूरतमंदों को अनाज, वस्त्र तथा धन का दान देते हैं। आइए जानते हैं साल 2026 में आंवला नवमी पर पूजा के लिए कौन से मुहूर्त शुभ रहेंगे।

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2 of 5 अक्षय नवमी 2026 कब है? - फोटो : Adobe

अक्षय नवमी 2026 कब है?

हिंदू पंचांग के मुताबिक, वर्ष 2026 में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 18 नवंबर, बुधवार को सुबह 6 बजकर 4 मिनट पर प्रारंभ होगी। इसका समापन 19 नवंबर, गुरुवार को सुबह 7 बजकर 5 मिनट पर होगा। उदया तिथि की गणना के अनुसार, अक्षय नवमी का त्योहार 18 नवंबर 2026 को मनाया जाएगा। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा और भगवान विष्णु का स्मरण करना विशेष फलदायी माना जाता है।

3 of 5 अक्षय नवमी 2026 पूजा के शुभ मुहूर्त - फोटो : AI

अक्षय नवमी 2026 पूजा के शुभ मुहूर्त

अक्षय नवमी पर पूजा-पाठ और शुभ कार्यों के लिए चौघड़िया मुहूर्त इस प्रकार हैं:

लाभ चौघड़िया: सुबह 6:46 से 8:06 बजे तक

अमृत चौघड़िया: सुबह 8:06 से 9:26 बजे तक

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:46 से दोपहर 12:06 बजे तक

लाभ चौघड़िया: शाम 4:06 से 5:26 बजे तक

शुभ चौघड़िया: शाम 7:06 से रात 8:46 बजे तक

अमृत चौघड़िया: रात 8:46 से 10:26 बजे तक

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4 of 5 अक्षय नवमी पर किन चीजों का करें दान? - फोटो : adobe stock

अक्षय नवमी पर किन चीजों का करें दान?

इस पर्व पर पूजा के साथ दान-पुण्य करने की भी परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन जरूरतमंद लोगों को अनाज, कपड़े और धन दान करना शुभ होता है। इसके अलावा अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोजन और दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी बांट सकते हैं। मान्यता है कि अक्षय नवमी पर निस्वार्थ भाव से किया गया दान व्यक्ति को अक्षय पुण्य प्रदान करता है।

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5 of 5 आंवला नवमी का धार्मिक महत्व - फोटो : AI