हिंदू धर्म में कार्तिक माह में पड़ने वाली आंवला नवमी का विशेष महत्व होता है। इसे अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा के साथ-साथ भगवान विष्णु की भी पूजा करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। इसके अलावा नवमी पर दान और पुण्य करना का भी काफी अच्छा माना जाता है। इस बार आंवला नवमी 18 नवंबर 2026 को है। आइए जानते हैं आंवला नवमी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और मंत्र समेत सभी जानकारी।

विज्ञापन