21 या 22 अक्तूबर कब है पापांकुशा एकादशी? जानें डेट, पूजा मुहूर्त और पारण का समय

Papankusha Ekadashi 2026: एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस व्रत को रखने से व्यक्ति को सुख-समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। हर माह कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर यह व्रत रखा जाता है। अक्तूबर में 22 अक्तूबर को पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। मान्यता है कि इस दिन व्रत और भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही, जीवन के कष्ट दूर होने और पुण्य फल की प्राप्ति की मान्यता है। ऐसे में आइए जानते हैं पापांकुशा एकादशी की तिथि, पूजा मुहूर्त, पारण का समय और इस दिन किए जाने वाले शुभ कार्यों के बारे में।

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