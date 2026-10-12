Shardiya Navratri 2026: शुभ संयोगों में शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो चुका है। नौ दिनों का यह पावन पर्व मां दुर्गा की आराधना और भक्ति के लिए विशेष माना जाता है। मान्यता है कि इन दिनों सच्चे मन से माता की पूजा करने और उनके नामों का जाप करने से जीवन में सकारात्मकता आती है। इससे मन को शांति मिलती है और भक्तों को नई ऊर्जा का अनुभव होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नवरात्रि में देवी के नामों का जाप करने से अटके हुए कामों को गति मिल सकती है और जीवन में सुख-समृद्धि के मार्ग खुल सकते हैं। ऐसे में आप भी नवरात्रि के पूरे नौ दिनों तक मां दुर्गा के इन नामों का जाप कर सकते हैं। आइए जानते हैं देवी के इन नामों के बारे में।
नवरात्रि के नौ दिन मां दुर्गा के इन नामों का करें जाप, बनेंगे अटके काम और पूरी होंगी मनोकामनाएं
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 12 Oct 2026 02:17 PM IST
सार
Shardiya Navratri 2026: शारदीय नवरात्रि के नौ दिन मां दुर्गा की आराधना के लिए बेहद खास माने जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इन दिनों देवी के नामों का जाप करने से भक्तों को सुख-समृद्धि प्राप्त होती है। कहते हैं कि सच्चे मन से माता का स्मरण करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं।
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