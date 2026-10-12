नवरात्रि के नौ दिन मां दुर्गा के इन नामों का करें जाप, बनेंगे अटके काम और पूरी होंगी मनोकामनाएं

1 of 7 मां दुर्गा के 108 नाम - फोटो : Amar Ujala







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Shardiya Navratri 2026: शुभ संयोगों में शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो चुका है। नौ दिनों का यह पावन पर्व मां दुर्गा की आराधना और भक्ति के लिए विशेष माना जाता है। मान्यता है कि इन दिनों सच्चे मन से माता की पूजा करने और उनके नामों का जाप करने से जीवन में सकारात्मकता आती है। इससे मन को शांति मिलती है और भक्तों को नई ऊर्जा का अनुभव होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नवरात्रि में देवी के नामों का जाप करने से अटके हुए कामों को गति मिल सकती है और जीवन में सुख-समृद्धि के मार्ग खुल सकते हैं। ऐसे में आप भी नवरात्रि के पूरे नौ दिनों तक मां दुर्गा के इन नामों का जाप कर सकते हैं। आइए जानते हैं देवी के इन नामों के बारे में।

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2 of 7 Shardiya Navratri 2026 - फोटो : freepik



मां दुर्गा के 108 नाम



1. ॐ श्रियै नमः।



2. ॐ उमायै नमः।



3. ॐ भारत्यै नमः।



4. ॐ भद्रायै नमः।



5. ॐ शर्वाण्यै नमः।



6. ॐ विजयायै नमः।



7. ॐ जयायै नमः।



8. ॐ वाण्यै नमः।



9. ॐ सर्वगतायै नमः।



10. ॐ गौर्यै नमः।



11. ॐ वाराह्यै नमः।



12. ॐ कमलप्रियायै नमः।



13. ॐ सरस्वत्यै नमः।



14. ॐ कमलायै नमः।



15. ॐ मायायै नमः।



16. ॐ मातंग्यै नमः।



17. ॐ अपरायै नमः।



18. ॐ अजायै नमः।



19. ॐ शांकभर्यै नमः।



20. ॐ शिवायै नमः।

3 of 7 Shardiya Navratri 2026 - फोटो : अमर उजाला

21. ॐ चण्डयै नमः। 22. ॐ कुण्डल्यै नमः। 23. ॐ वैष्णव्यै नमः। 24. ॐ क्रियायै नमः। 25. ॐ श्रियै नमः। 26. ॐ ऐन्द्रयै नमः। 27. ॐ मधुमत्यै नमः। 28. ॐ गिरिजायै नमः। 29. ॐ सुभगायै नमः। 30. ॐ अंबिकायै नमः। 31. ॐ तारायै नमः। 32. ॐ पद्मावत्यै नमः। 33. ॐ हंसायै नमः। 34. ॐ पद्मनाभसहोदर्यै नमः। 35. ॐ अपर्णायै नमः। 36. ॐ ललितायै नमः। 37. ॐ धात्र्यै नमः। 38. ॐ कुमार्यै नमः। 39. ॐ शिखवाहिन्यै नमः। 40. ॐ शांभव्यै नमः।

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4 of 7 Shardiya Navratri 2026 - फोटो : adobe

41. ॐ सुमुख्यै नमः। 42. ॐ मैत्र्यै नमः। 43. ॐ त्रिनेत्रायै नमः। 44. ॐ विश्वरूपिण्यै नमः। 45. ॐ आर्यायै नमः।

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