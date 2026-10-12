फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Spirituality ›   Festivals ›   ma durga 108 name chanting and thire benefits in Shardiya Navratri

नवरात्रि के नौ दिन मां दुर्गा के इन नामों का करें जाप, बनेंगे अटके काम और पूरी होंगी मनोकामनाएं

Mon, 12 Oct 2026 02:17 PM IST
मेघा कुमारी धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 12 Oct 2026 02:17 PM IST
सार

Shardiya Navratri 2026: शारदीय नवरात्रि के नौ दिन मां दुर्गा की आराधना के लिए बेहद खास माने जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इन दिनों देवी के नामों का जाप करने से भक्तों को सुख-समृद्धि प्राप्त होती है। कहते हैं कि सच्चे मन से माता का स्मरण करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं।

विज्ञापन
ma durga 108 name chanting and thire benefits in Shardiya Navratri
मां दुर्गा के 108 नाम - फोटो : Amar Ujala

Shardiya Navratri 2026: शुभ संयोगों में शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो चुका है। नौ दिनों का यह पावन पर्व मां दुर्गा की आराधना और भक्ति के लिए विशेष माना जाता है। मान्यता है कि इन दिनों सच्चे मन से माता की पूजा करने और उनके नामों का जाप करने से जीवन में सकारात्मकता आती है। इससे मन को शांति मिलती है और भक्तों को नई ऊर्जा का अनुभव होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नवरात्रि में देवी के नामों का जाप करने से अटके हुए कामों को गति मिल सकती है और जीवन में सुख-समृद्धि के मार्ग खुल सकते हैं। ऐसे में आप भी नवरात्रि के पूरे नौ दिनों तक मां दुर्गा के इन नामों का जाप कर सकते हैं। आइए जानते हैं देवी के इन नामों के बारे में।

Trending Videos
ma durga 108 name chanting and thire benefits in Shardiya Navratri
Shardiya Navratri 2026 - फोटो : freepik

मां दुर्गा के 108 नाम

1. ॐ श्रियै नमः।

2. ॐ उमायै नमः।

3. ॐ भारत्यै नमः।

4. ॐ भद्रायै नमः।

5. ॐ शर्वाण्यै नमः।

6. ॐ विजयायै नमः।

7. ॐ जयायै नमः।

8. ॐ वाण्यै नमः।

9. ॐ सर्वगतायै नमः।

10. ॐ गौर्यै नमः।

11. ॐ वाराह्यै नमः।

12. ॐ कमलप्रियायै नमः।

13. ॐ सरस्वत्यै नमः।

14. ॐ कमलायै नमः।

15. ॐ मायायै नमः।

16. ॐ मातंग्यै नमः।

17. ॐ अपरायै नमः।

18. ॐ अजायै नमः।

19. ॐ शांकभर्यै नमः।

20. ॐ शिवायै नमः।
ma durga 108 name chanting and thire benefits in Shardiya Navratri
Shardiya Navratri 2026 - फोटो : अमर उजाला

21. ॐ चण्डयै नमः।

22. ॐ कुण्डल्यै नमः।

23. ॐ वैष्णव्यै नमः।

24. ॐ क्रियायै नमः।

25. ॐ श्रियै नमः।

26. ॐ ऐन्द्रयै नमः।

27. ॐ मधुमत्यै नमः।

28. ॐ गिरिजायै नमः।

29. ॐ सुभगायै नमः।

30. ॐ अंबिकायै नमः।

31. ॐ तारायै नमः।

32. ॐ पद्मावत्यै नमः।

33. ॐ हंसायै नमः।

34. ॐ पद्मनाभसहोदर्यै नमः।

35. ॐ अपर्णायै नमः।

36. ॐ ललितायै नमः।

37. ॐ धात्र्यै नमः।

38. ॐ कुमार्यै नमः।

39. ॐ शिखवाहिन्यै नमः।

40. ॐ शांभव्यै नमः।
विज्ञापन
विज्ञापन
ma durga 108 name chanting and thire benefits in Shardiya Navratri
Shardiya Navratri 2026 - फोटो : adobe

41. ॐ सुमुख्यै नमः।

42. ॐ मैत्र्यै नमः।

43. ॐ त्रिनेत्रायै नमः।

44. ॐ विश्वरूपिण्यै नमः।

45. ॐ आर्यायै नमः।
विज्ञापन
ma durga 108 name chanting and thire benefits in Shardiya Navratri
Shardiya Navratri 2026 - फोटो : freepik
46. ॐ मृडान्यै नमः।

47. ॐ हींकार्यै नमः।

48. ॐ क्रोधिन्यै नमः।

49. ॐ सुदिनायै नमः।

50. ॐ अचलायै नमः।

51. ॐ सूक्ष्मायै नमः।

52. ॐ परात्परायै नमः।

53. ॐ शोभायै नमः।

54. ॐ सर्ववर्णायै नमः।

55. ॐ हरप्रियायै नमः।

56. ॐ महालक्ष्म्यै नमः।

57. ॐ महासिद्धयै नमः।

58. ॐ स्वधायै नमः।

ॐ. स्वाहायै नमः।

60. ॐ मनोन्मन्यै नमः।

 
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें आस्था समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। आस्था जगत की अन्य खबरें जैसे पॉज़िटिव लाइफ़ फैक्ट्स,स्वास्थ्य संबंधी सभी धर्म और त्योहार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed