November Vrat Tyohar 2026 Dates And List: नवंबर का महीना कई शुभ संयोगों के साथ शुरू होने वाला है। व्रत और त्योहारों के लिहाज से यह माह बेहद खास रहने वाला है। इस दौरान कई प्रमुख धार्मिक पर्व मनाए जाएंगे, जिनका हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। नवंबर में दिवाली, धनतेरस, भाई दूज, छठ पूजा और देवउठनी एकादशी जैसे बड़े त्योहारों की रौनक देखने को मिलेगी। इन पर्वों पर घरों में पूजा-पाठ, दीपदान और धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे। वहीं, कई व्रत सुख-समृद्धि और संतान की लंबी आयु की कामना के लिए रखे जाएंगे। ऐसे में त्योहारों की तैयारियों के साथ उनकी सही तिथियों और पूजा के महत्व को जानना भी जरूरी है। आइए जानते हैं नवंबर 2026 में पड़ने वाले प्रमुख व्रत और त्योहारों की पूरी सूची, ताकि आप पहले से ही इनकी तैयारी कर सकें।

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