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करवा चौथ व्रत नियम: गलती से टूट जाए व्रत तो क्या करें, क्या जारी रखना चाहिए उपवास? जानें उपाय

Thu, 29 Oct 2026 12:44 PM IST
ज्योति मेहरा धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Thu, 29 Oct 2026 12:44 PM IST
सार

Karwa Chauth Vrat Niyam: करवा चौथ का व्रत रखते समय अगर गलती से पानी पी लें या कुछ खा लें, तो क्या उपवास जारी रख सकते हैं? क्या दोबारा व्रत शुरू करना चाहिए? जानिए ऐसी स्थिति में क्या करना उचित है और धार्मिक मान्यताएं क्या कहती हैं।
 

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karwa chauth 2026 vrat niyam Karwa Chauth ka Vrat Tut Jaye To Kya Kare
करवा चौथ का व्रत टूट जाए तो क्या करें? - फोटो : AI

Karwa Chauth Vrat Toot Jaye To Kya Kare: करवा चौथ का पर्व विवाहित महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और वैवाहिक जीवन में सुख-समृद्धि की कामना करते हुए उपवास करती हैं। परंपरा के अनुसार, सुबह सरगी खाने के बाद व्रत शुरू होता है और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद इसे खोला जाता है। कई महिलाएं पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं, जिसमें अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता। हालांकि, कभी अनजाने में पानी पी लेने या कुछ खा लेने से व्रत के नियम का पालन नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में मन में सवाल उठता है कि क्या व्रत का फल मिलेगा और क्या किसी उपाय से इस गलती का प्रायश्चित किया जा सकता है? आइए जानते हैं कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए।



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karwa chauth 2026 vrat niyam Karwa Chauth ka Vrat Tut Jaye To Kya Kare
करवा चौथ का व्रत गलती से टूट जाए तो क्या करें? - फोटो : Freepik

करवा चौथ का व्रत गलती से टूट जाए तो क्या करें?
अगर करवा चौथ के दिन अनजाने में व्रत का नियम टूट जाए, तो सबसे पहले मन को शांत रखें। जल्दबाजी, भूल या किसी दूसरी परिस्थिति के कारण ऐसा हो सकता है। ऐसे में खुद को दोष देने के बजाय करवा माता और भगवान गणेश का स्मरण करें और अपनी गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करें।

इसके बाद अपनी श्रद्धा और पारिवारिक परंपरा के अनुसार पूजा की तैयारी करें। शाम को करवा चौथ की विधि-विधान से पूजा करें, व्रत कथा सुनें और अपने पति की लंबी उम्र तथा परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करें। व्रत टूटने के बाद उसे किस तरह जारी रखना चाहिए, इसे लेकर अलग-अलग परिवारों में भिन्न मान्यताएं हो सकती हैं।

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करवा चौथ में गलती से पानी पी लिया तो क्या करें? - फोटो : Ai

करवा चौथ में गलती से पानी पी लिया तो क्या करें?
करवा चौथ पर निर्जला उपवास रखने की परंपरा है। इसलिए व्रत के दौरान गलती से पानी पी लेने पर कुछ महिलाएं चिंतित हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में घबराने के बजाय करवा माता का ध्यान करें और अपनी आस्था के अनुसार पूजा जारी रखें। पानी पीने के बाद दोबारा निर्जला व्रत शुरू करने की कोई एक सर्वमान्य धार्मिक विधि नहीं है।

अगर प्यास, चक्कर या कमजोरी के कारण पानी पीना जरूरी हो, तो अपनी सेहत को प्राथमिकता दें। शरीर की जरूरतों को नजरअंदाज करके उपवास जारी रखना उचित नहीं है।

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क्या व्रत टूटने से पति की उम्र पर असर पड़ता है? - फोटो : AI

क्या व्रत टूटने से पति की उम्र पर असर पड़ता है?
करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र और दांपत्य जीवन की खुशहाली की कामना से जुड़ा है। इस वजह से नियम टूटने पर महिलाएं अनहोनी की आशंका से डर सकती हैं। लेकिन अनजाने में पानी पी लेने या कुछ खा लेने से पति की उम्र पर बुरा असर पड़ता है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए मन में डर या अपराधबोध रखने से बचें।

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क्या व्रत टूटने पर दोबारा उपवास रखना चाहिए? - फोटो : AI

क्या व्रत टूटने पर दोबारा उपवास रखना चाहिए?
व्रत टूटने के बाद उसी दिन दोबारा निर्जला उपवास शुरू करने या अगले दिन फिर से करवा चौथ रखने का कोई सर्वमान्य नियम नहीं है। इस बारे में अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार निर्णय लें या किसी विश्वसनीय धार्मिक जानकार से सलाह लें। सबसे जरूरी है कि आस्था के साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखें और मन की शांति बनाए रखते हुए पूजा संपन्न करें।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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