करवा चौथ व्रत नियम: गलती से टूट जाए व्रत तो क्या करें, क्या जारी रखना चाहिए उपवास? जानें उपाय

1 of 5 करवा चौथ का व्रत टूट जाए तो क्या करें? - फोटो : AI







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Karwa Chauth Vrat Toot Jaye To Kya Kare: करवा चौथ का पर्व विवाहित महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और वैवाहिक जीवन में सुख-समृद्धि की कामना करते हुए उपवास करती हैं। परंपरा के अनुसार, सुबह सरगी खाने के बाद व्रत शुरू होता है और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद इसे खोला जाता है। कई महिलाएं पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं, जिसमें अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता। हालांकि, कभी अनजाने में पानी पी लेने या कुछ खा लेने से व्रत के नियम का पालन नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में मन में सवाल उठता है कि क्या व्रत का फल मिलेगा और क्या किसी उपाय से इस गलती का प्रायश्चित किया जा सकता है? आइए जानते हैं कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए।



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2 of 5 करवा चौथ का व्रत गलती से टूट जाए तो क्या करें? - फोटो : Freepik

करवा चौथ का व्रत गलती से टूट जाए तो क्या करें?

अगर करवा चौथ के दिन अनजाने में व्रत का नियम टूट जाए, तो सबसे पहले मन को शांत रखें। जल्दबाजी, भूल या किसी दूसरी परिस्थिति के कारण ऐसा हो सकता है। ऐसे में खुद को दोष देने के बजाय करवा माता और भगवान गणेश का स्मरण करें और अपनी गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करें।



इसके बाद अपनी श्रद्धा और पारिवारिक परंपरा के अनुसार पूजा की तैयारी करें। शाम को करवा चौथ की विधि-विधान से पूजा करें, व्रत कथा सुनें और अपने पति की लंबी उम्र तथा परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करें। व्रत टूटने के बाद उसे किस तरह जारी रखना चाहिए, इसे लेकर अलग-अलग परिवारों में भिन्न मान्यताएं हो सकती हैं।

3 of 5 करवा चौथ में गलती से पानी पी लिया तो क्या करें? - फोटो : Ai

करवा चौथ में गलती से पानी पी लिया तो क्या करें?

करवा चौथ पर निर्जला उपवास रखने की परंपरा है। इसलिए व्रत के दौरान गलती से पानी पी लेने पर कुछ महिलाएं चिंतित हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में घबराने के बजाय करवा माता का ध्यान करें और अपनी आस्था के अनुसार पूजा जारी रखें। पानी पीने के बाद दोबारा निर्जला व्रत शुरू करने की कोई एक सर्वमान्य धार्मिक विधि नहीं है।



अगर प्यास, चक्कर या कमजोरी के कारण पानी पीना जरूरी हो, तो अपनी सेहत को प्राथमिकता दें। शरीर की जरूरतों को नजरअंदाज करके उपवास जारी रखना उचित नहीं है।

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4 of 5 क्या व्रत टूटने से पति की उम्र पर असर पड़ता है? - फोटो : AI

क्या व्रत टूटने से पति की उम्र पर असर पड़ता है?

करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र और दांपत्य जीवन की खुशहाली की कामना से जुड़ा है। इस वजह से नियम टूटने पर महिलाएं अनहोनी की आशंका से डर सकती हैं। लेकिन अनजाने में पानी पी लेने या कुछ खा लेने से पति की उम्र पर बुरा असर पड़ता है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए मन में डर या अपराधबोध रखने से बचें।

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