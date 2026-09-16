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विश्वकर्मा जयंती 2026: अपनों को भेजें भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से भरे ये शुभकामना संदेश

Thu, 17 Sep 2026 05:30 AM IST
ज्योति मेहरा धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Thu, 17 Sep 2026 05:30 AM IST
सार

विश्वकर्मा जयंती पर लोग भगवान विश्वकर्मा से अपने कार्यक्षेत्र में उन्नति, सफलता और समृद्धि की कामना करते हैं। इस खास अवसर पर अपने परिवार, दोस्तों, सहकर्मियों और प्रियजनों को शुभकामना संदेश भेजकर उनके जीवन में सुख-समृद्धि और तरक्की की मंगलकामना कर सकते हैं।

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Vishwakarma jayanti 2026 shubhkamnaye wishes messages in hindi
विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं - फोटो : AI

विश्वकर्मा जयंती का पर्व भगवान विश्वकर्मा की पूजा और उनके दिव्य सृजन को नमन करने का विशेष अवसर है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, भगवान विश्वकर्मा को देवताओं का शिल्पकार और वास्तु एवं निर्माण कला का अधिष्ठाता माना जाता है। इस दिन कारखानों, प्रतिष्ठानों, दुकानों और कार्यस्थलों पर औजारों, मशीनों तथा उपकरणों की पूजा की जाती है। यह पर्व मेहनत, हुनर, रचनात्मकता और कर्म के महत्व को भी दर्शाता है। 



विश्वकर्मा जयंती पर लोग भगवान विश्वकर्मा से अपने कार्यक्षेत्र में उन्नति, सफलता और समृद्धि की कामना करते हैं। इस खास अवसर पर अपने परिवार, दोस्तों, सहकर्मियों और प्रियजनों को शुभकामना संदेश भेजकर उनके जीवन में सुख-समृद्धि और तरक्की की मंगलकामना की जा सकती है। यहां पढ़ें विश्वकर्मा जयंती 2026 के सुंदर और प्रेरणादायक शुभकामना संदेश, जिन्हें आप अपनों के साथ साझा कर सकते हैं।
Vishwakarma jayanti 2026 shubhkamnaye wishes messages in hindi
विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं - फोटो : AI

यत्र कौशलं तत्र सफलता, यत्र परिश्रमः तत्र समृद्धिः।
भगवान विश्वकर्मा की कृपा से आपके जीवन में
निरंतर प्रगति और ऐश्वर्य का आगमन हो।
विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।
 

Vishwakarma jayanti 2026 shubhkamnaye wishes messages in hindi
विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं - फोटो : AI

औजारों में शक्ति, कर्म में विश्वास हो,
हर कार्य में उन्नति का प्रकाश हो।
विश्वकर्मा देव की कृपा बरसती रहे,
घर-आंगन में खुशियां संवरती रहें।
विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।
 

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Vishwakarma jayanti 2026 shubhkamnaye wishes messages in hindi
विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं - फोटो : AI

कर्म में निष्ठा, हाथों में हुनर हो,
हर कदम सफलता का सफर हो।
विश्वकर्मा देव की कृपा बनी रहे,
जीवन में सुख-समृद्धि का वास रहे।
विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।
 

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Vishwakarma jayanti 2026 shubhkamnaye wishes messages in hindi
विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं - फोटो : AI

सृजन की शक्ति, कर्म का मान रहे,
हर प्रयास में सफलता की पहचान रहे।
विश्वकर्मा देव का आशीष साथ रहे,
जीवन में सुख और समृद्धि दिन-रात रहे।
विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।
 

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