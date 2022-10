Diwali 2022: कौन हैं मां लक्ष्मी का भाई? जानिए इनके बिना क्यों अधूरी होती है हर पूजा

1 of 4

Know about Mata Lakshmi Brother on Diwali: प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। इस बार दिवाली का यह त्योहार 24 अक्तूबर 2022, सोमवार को मनाया जाएगा। दिवाली पर माता लक्ष्मी और श्री गणेश की पूजा आराधना होती है। माता लक्ष्मी की पूजा से धन-संपन्नता का वरदान प्राप्त होता है। हिन्दू शास्त्रों के अनुसार जिस घर में भी माता लक्ष्मी अपने चरण रखती हैं वहां कभी भी रुपए पैसों की कमी नहीं होती। समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी का अवतरण हुआ था। परंतु क्या आप यह जानते हैं कि माता लक्ष्मी अकेले हई नहीं अवतरित नहीं हुईं। उनके भाई का भी अवतरण उनके साथ हुआ। माता लक्ष्मी के भी के बिना मंदिर, अनुष्ठान और धार्मिक स्थलों पर पूजा अधूरी मानी जाती है। आइए आज आपको बताते हैं कि माता लक्ष्मी का भाई कौन है और उनके प्रयोग से क्या लाभ मिलता है।