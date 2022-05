{"_id":"62708fb2ffce27273f4f0a63","slug":"violence-in-jodhpur-clashes-between-two-communities-before-eid-and-akshaya-tritiya-dispute-started-over-flag-internet-shutdown","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"जोधपुर में हिंसा : ईद व अक्षय तृतीया के पूर्व दो समुदायों में झड़पें, झंडे को लेकर शुरू हुआ विवाद, इंटरनेट बंद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जोधपुर Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Tue, 03 May 2022 08:44 AM IST