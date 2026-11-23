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प्राप्त जानकारी के अनुसार, दो दिन पहले सहायक उपनिरीक्षक रणजीत और कांस्टेबल कैलाश मीणा ने अवैध शराब से भरी एक कार को जब्त किया था। इस दौरान कार में सवार तीन युवकों को पुलिसकर्मियों ने हिरासत में ले लिया था। आरोप है कि तीनों युवकों को थाने लाकर उनके साथ मारपीट की गई। इसके बाद उन्हें रिहा करने के बदले दो लाख रुपये की मांग रखी गई। पुलिसकर्मियों ने आरोपियों को आश्वासन दिया कि यदि वे रुपये का इंतजाम कर देंगे तो उन्हें पाबंद करके छोड़ दिया जाएगा। बातचीत के दौरान रुपये देने पर सहमति बन गई, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने एक आरोपी को छोड़ दिया।हिरासत से छूटे आरोपी ने सीधे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम से संपर्क कर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही एसीबी की टीम तुरंत सक्रिय हो गई। ब्यूरो की विशेष इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजीव जोशी के निर्देशन में एसीबी टीम सोमवार तड़के करीब 3:00 बजे ऋषभदेव थाने पहुंच गई। एसीबी टीम ने थाने में पहुंचते ही संबंधित साक्ष्य और दस्तावेज जुटाने शुरू कर दिए। टीम प्रकरण की गहराई से जांच कर रही है। संलिप्त पुलिसकर्मियों की भूमिका की पड़ताल जारी है।