पूर्वी राजस्थान में निर्दलीयों की आंधी: भाजपा-कांग्रेस का खेल बिगड़ा; कहीं किंगमेकर तो कहीं बहुमत के पार

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पोकरण नगर पालिका के 25 वार्डों में कांग्रेस को 12 और भाजपा को 11 सीटें मिली हैं। दो सीटों पर निर्दलीय जीते हैं। बहुमत के लिए 13 पार्षद चाहिए। कांग्रेस को बहुमत के लिए एक सीट की जरूरत है। ऐसे में दोनों निर्दलीय अहम हो गए हैं।भरतपुर नगर निगम में 65 वार्डों में 36 सीटों पर निर्दलीय जीते हैं। भाजपा के खाते में 20 और कांग्रेस को सात सीटें मिली हैं। बहुमत का आंकड़ा 33 है। निर्दलीय अकेले ही इससे तीन सीट ज्यादा जीत चुके हैं। यानी वे अपने दम पर बोर्ड बनाने की स्थिति में हैं।हनुमानगढ़ नगर परिषद में 60 वार्डों में से 32 निर्दलीय जीते हैं। भाजपा को 15, कांग्रेस को 10 और माकपा को एक सीट मिली है। बहुमत का आंकड़ा 31 है। निर्दलीय उससे एक सीट आगे हैं और बोर्ड की दिशा तय करने की स्थिति में हैं।पाली नगर निगम में कांग्रेस 29 सीटों के साथ सबसे बड़ा दल है। भाजपा को 21 और निर्दलीयों को 15 सीटें मिली हैं। बहुमत के लिए 33 सीट चाहिए। कांग्रेस चार सीट दूर है, इसलिए बोर्ड बनाने के लिए उसे निर्दलीयों का साथ लेना होगा।अजमेर नगर निगम में कांग्रेस ने 37 सीटें जीती हैं, जबकि भाजपा 32 पर रही। 11 निर्दलीय भी जीते हैं। बहुमत के लिए 41 सीट चाहिए। कांग्रेस को बोर्ड बनाने के लिए चार और पार्षदों के समर्थन की जरूरत होगी।जोधपुर नगर निगम में भाजपा और कांग्रेस दोनों को 44-44 सीटें मिली हैं। 11 सीटें निर्दलीयों और अन्य के खाते में गई हैं, जबकि एक वार्ड का परिणाम लंबित है। ऐसे में निर्दलीयों का रुख सत्ता का समीकरण तय कर सकता है।दौसा नगर परिषद में कांग्रेस को 24, भाजपा को 17 और निर्दलीयों को 14 सीटें मिली हैं। बहुमत के लिए 29 सीटें चाहिए। वहीं डीडवाना में कांग्रेस 16 सीटों के साथ सबसे बड़ा दल है, जबकि निर्दलीयों ने 14 और भाजपा ने नौ सीटें जीती हैं। दोनों जगह बोर्ड गठन के लिए निर्दलीयों की भूमिका अहम होगी।खाटूश्यामजी में भाजपा और कांग्रेस दोनों को आठ-आठ सीटें मिली हैं। तीन निर्दलीय और एक अन्य दल का पार्षद जीता है। सलूम्बर में भाजपा को 12, कांग्रेस को 11, एक निर्दलीय और एक अन्य दल का पार्षद जीता है। दोनों जगह किसी भी पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है।इन चुनावों का बड़ा संदेश यह है कि स्थानीय निकायों में भाजपा और कांग्रेस का सीधा मुकाबला हर जगह काम नहीं आया। भरतपुर और हनुमानगढ़ में निर्दलीय बहुमत के पार पहुंच गए, जबकि कई अन्य शहरों में वे किंगमेकर बन गए हैं। अब बोर्ड गठन के लिए सबसे ज्यादा नजर निर्दलीय पार्षदों के अगले कदम पर रहेगी।