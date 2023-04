{"_id":"644253b4ae1d8319590c7c5c","slug":"rajasthan-monk-dayalpuri-maharaj-suicide-in-barmer-gaushala-in-viral-video-said-3-persons-torchured-2023-04-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rajasthan:बाड़मेर में साधु दयालपुरी ने गौशाला में फंदा लगाकर की आत्महत्या,वीडियो में कहा-3 लोगों ने किया टॉर्चर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Published by: नीरज शर्मा Updated Fri, 21 Apr 2023 02:43 PM IST

विस्तार

Rajasthan: Monk Dayalpuri maharaj suicide in barmer gaushala, in viral video said- 3 persons torchured बाड़मेर में एक साधु ने गौशाला में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। फंदे पर लटकने से पहले साधु ने वीडियो बनाया और 3 लोगों का नाम लेकर कहा इन्होंने इतना टॉर्चर किया कि मजबूर होकर आत्महत्या कर रहा हूं। घटना दांता में पाबूजी राठौड़ गौशाला की है।

बाड़मेर ग्रामीण थाना क्षेत्र के दांता गांव में एक गौभक्त साधु ने फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया । मामला शुक्रवार सुबह 5 बजे का बताया जा रहा है। खुदकुशी से पहले साधु ने अपना वीडियो भी रिकॉर्ड किया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बाड़मेर ग्रामीण थानाधिकारी परबतसिंह ने बताया कि दांता गांव में पाबूजी राठौड़ नाम की गोशाला है। यहां 70 वर्षीय साधु दयालपुरी पिछले 7-8 साल से इसका संचालन कर रहे थे और यहीं पर रहते थे। कुछ स्टाॅफ भी गोशाला में था। रात में दयालपुरी महाराज समेत अन्य स्टाफ के सदस्य गोशाला में सो गए थे। साधु ने सुसाइड से पहले वीडियो बनाया और 3 लोगों पर परेशान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि रात में ही दयालपुरी ने गौशाला में टीनशेड पर रस्सी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। सुबह 5 बजे जब स्टाफ उठा, तो दयालपुरी फंदे पर लटक रहे थे। उन्होंने बताया कि सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाड़मेर के जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है।साधु दयालपुरी ने सुसाइड से पहले एक वीडियो भी मोबाइल से बनाया। इसमें 3 लोगों पर आरोप लगाया। वीडियो में वे बोल रहे थे- जय गोपाल जय गौ माता... मेरा नाम दयालपुरी महाराज है। मैं श्री पाबूजी राठौड़ गौशाला चला रहा हूं। आज बहुत ही दुखद भरी खबर है। मैं मेरी जिंदगी को समाप्त कर रहा हूं। बड़े मन से और प्रेम से जीवन को समाप्त कर रहा हूं। वीडियो में साधु ने 3 लोगों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि चेनाराम बेनीवाल और उसकी पत्नी ने मुझे इतना प्रताड़ित किया है कि मैं आज आत्महत्या कर रहा हूं। राम गोपाल जोशी गोशाला का अकाउंटेंट है। मैंने उस पर बहुत भरोसा किया, लेकिन वो मेरी गोशाला के सभी डॉक्यूमेंट लेकर फरार हो गया। 2 दिन हो गए हैं, वो डॉक्यूमेंट लेकर फरार है। मास्टर माइंड चेनाराम और उसकी पत्नी है और यह लोग जेल जाने चाहिए। सुसाइड की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे। हालांकि पुलिस ने अभी शव को बाड़मेर के जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है।आत्महत्या की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे। हालांकि पुलिस ने अभी शव को बाड़मेर के जिला अस्पताल की मॉर्च्युरी में रखवाया है।वीडियो में साधु ने कहा-मेरे पूजनीय 1008 श्री प्रताप पुरी जी महाराज को मैं कहना चाहता हूं, जैसे अभी गौ माता को रखा, वैसे आगे रखें। मेरा डॉक्टर है जसवंत सिंह, जो बड़े ही भाव से गौ सेवा कर रहा है। इस वीडियो में उन्होंने ये भी बताया कि कुछ लोगों का हिसाब करना है और उन्हें रुपए भी देने हैं। आखिर में वे कहते नजर आ रहे हैं कि मैं सुसाइड कर रहा हूं, क्योंकि मैं परेशान हूं। साधु का आरोप था कि गौशाला का अकाउंटेंट 2 दिन पहले सारे डॉक्यूमेंट लेकर फरार हो गया था। अभी गोशाला में करीब 1000 गोवंश हैं।साधु दयालपुरी सरणू गांव के निवासी हैं। पहले ट्रक ड्राइवरिंग का काम करते थे। इसके बाद ड्राइविंग छोड़कर तारातरा मठ में सांधु संन्यासी बन गए। इसके बाद से बीते 7-8 सालों से पाबूजी राठौड़ गौशाला का संचालन कर रहे हैं। कोविड और लंपी बीमारी में गायों को बचाने का इन्होंने खूब सेवा कार्य किया। वहीं गायों के चारे के लिए भामाशाहों से सहयोग भी लेते रहे हैं। वर्तमान में इस गौशाला में गाय, बछड़े और बीमारी से ग्रसित करीब 1000 गौवंश हैं।साधु दयालपुरी महाराज की आत्महत्या की सूचना के बाद इलाके के लोगों और साधु समाज में भी रोष फैल गया। सूचना के बाद बड़ी संख्या में लोग साधु संतों के नेतृत्व में अस्पताल की मोर्चरी के आगे इकट्ठा हो गए। जिनकी मांग है कि साधु ने वीडियो में जिन लोगों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है, उन सभी को गिरफ्तार कर सजा दिलाई जाए।