राजस्थान: मोटर दुर्घटना मुआवजे में लापरवाही पर सख्त राजस्थान हाईकोर्ट, बीमा कंपनी अधिकारी तलब

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राजस्थान हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के एक मामले में बीमा कंपनी की ओर से पैरवी में लापरवाही बरतने पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के राज्य स्थित चीफ रीजनल मैनेजर से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है। जस्टिस अशोक कुमार जैन की पीठ ने अधिकारी को यह बताने का निर्देश दिया कि पूरे प्रदेश में मोटर दुर्घटना मुआवजे के प्रकरणों की निगरानी किस प्रक्रिया से की जाती है और बीमा कंपनी का बचाव करने के लिए वकीलों की नियुक्ति तथा केस सौंपने की क्या व्यवस्था है।