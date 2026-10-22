राजस्थान: कांग्रेस विधायक श्रवण कुमार का अनोखा वादा, बोले- अविवाहित युवकों की करवाएंगे सगाई

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सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक श्रवण कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है, जिसमें वे चुनावी सभा के दौरान ग्रामीणों से अविवाहित युवकों की सगाई करवाने का वादा करते नजर आ रहे हैं। पंचायत चुनाव के सिलसिले में आयोजित इस सभा में प्रत्याशी के समर्थन में पहुंचे विधायक ने ग्रामीणों को भरोसा दिया कि गांव का कोई भी काम हो, वे उसे पूरा करवाएंगे। उन्होंने मंच से स्पष्ट कहा कि यदि किसी लड़के की सगाई करवानी हो तो वे वह भी करवा देंगे। इस बयान का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।