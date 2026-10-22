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राजस्थान: कांग्रेस विधायक श्रवण कुमार का अनोखा वादा, बोले- अविवाहित युवकों की करवाएंगे सगाई

Thu, 22 Oct 2026 06:09 PM IST
प्रतीक पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, झुंझुनूं
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, झुंझुनूं Published by: प्रतीक पांडेय Updated Thu, 22 Oct 2026 06:09 PM IST
सार

राजस्थान के सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक श्रवण कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पंचायत चुनाव की सभा में उन्होंने ग्रामीणों से गांव के काम करवाने के साथ अविवाहित युवकों की सगाई कराने का भी वादा किया। इससे पहले झाझड़ गांव की सरपंच प्रत्याशी अनीता सैनी भी युवाओं की शादी कराने के दावे को लेकर चर्चा में आई थीं।

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Rajasthan Congress MLA Shravan Kumar Engagement Promise
कांग्रेस विधायक श्रवण कुमार - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक श्रवण कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है, जिसमें वे चुनावी सभा के दौरान ग्रामीणों से अविवाहित युवकों की सगाई करवाने का वादा करते नजर आ रहे हैं। पंचायत चुनाव के सिलसिले में आयोजित इस सभा में प्रत्याशी के समर्थन में पहुंचे विधायक ने ग्रामीणों को भरोसा दिया कि गांव का कोई भी काम हो, वे उसे पूरा करवाएंगे। उन्होंने मंच से स्पष्ट कहा कि यदि किसी लड़के की सगाई करवानी हो तो वे वह भी करवा देंगे। इस बयान का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।
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चुनावी सभा में अनोखा वादा
सामान्यतः चुनावी सभाओं में जनप्रतिनिधि सड़क, बिजली और पानी जैसे विकास कार्यों के वादे करते हैं। इसके विपरीत, सूरजगढ़ क्षेत्र के ग्रामीण इलाके में आयोजित चुनावी कार्यक्रम के दौरान विधायक श्रवण कुमार का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण जो भी कार्य बताएंगे, वे उसे पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। इसी क्रम में उन्होंने विवाह योग्य युवकों की सगाई कराने की जिम्मेदारी भी लेने की बात कही।
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सरपंच प्रत्याशी का भी रहा ऐसा दावा
विधायक श्रवण कुमार से पहले झाझड़ गांव से सरपंच पद की उम्मीदवार अनीता सैनी भी इसी प्रकार के बयान को लेकर सुर्खियों में आई थीं। उन्होंने कहा था कि चुनाव जीतने पर वे गांव के उन युवाओं की शादी कराने का पूरा दायित्व संभालेंगी जिन्हें दुल्हन मिलने में समस्या आ रही है। अपने इस वादे को पूरा करने के लिए उन्होंने दूसरे राज्यों तक सफर करने और आवश्यकता पड़ने पर बरात के लिए पूरे गांव हेतु विशेष ट्रेन बुक कराने तक की बात कही थी।
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