जो मै बोलता हूँ वो मै करता हूँ, जो मै नही बोलता वो मै डेफिनिटेली करता हूँ~ #RowdyRathore @akshaykumar



इसलिए चाहे मै बोलूं या न बोलूं पर मै 7 December को #Vote देने ज़रूर जाऊंगा क्यूंकि @iamsrk ने कहा है~Don’t underestimate the power of the common man.



Use your power & do #vote pic.twitter.com/NMZn8FI7NQ