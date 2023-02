जयपुर महाखेल के फाइनल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चित्रकूट स्टेडियम में खिलाड़ियों को वर्चुअली संबोधित किया । मोदी ने खिलाड़ियों से कहा- खेलों में हिट रहोगे, तभी सुपरहिट बनोगे। उन्होंने कहा- केंद्र सरकार ने खेल बजट बढाया है। खेलों के बजट को 800 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2500 करोड़ रुपए किया गया है। केंद्र सरकार ने बजट पुरस्कार राशि भी बढ़ाई है।



इस वीर भूमि के बच्चे अपने शौर्य से युद्ध के मैदान को खेल मैदान में बदल देते हैं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जोशीले संबोधन में राजस्थान के राजस्थान की आन-बान-शान और वीरता को भी नमन किया। उन्होंने कहा - 'इतिहास गवाह है कि इस वीर भूमि के बच्चे अपने शौर्य से युद्ध के मैदान को खेल के मैदान में बदल देते हैं। इसलिए अतीत से लेकर वर्तमान तक देश की सुरक्षा का जब भी सवाल उठता है, तो राजस्थान के युवा किसी से पीछे नहीं रहते। मोदी ने कहा-देश में शुरू हुआ खेल आयोजनों और खेल महाकुंभ का सिलसिला एक बड़े बदलाव का परिचायक है। राजस्थान की भूमि अपने युवाओं के उत्साह और क्षमता के लिए जानी जाती है।

Jaipur Mahakhel is a celebration of sporting talent! Such efforts increase curiosity towards sports.

