जयपुर: हाईटेंशन पोल पर चढ़ा युवक, करंट लगने से झुलसा; कॉन्स्टेबल ने रेस्क्यू कर बचाई जान

औद्योगिक क्षेत्र में रविवार सुबह शराब के नशे में एक युवक 33 हजार वोल्ट की हाईटेंशन बिजली लाइन के पोल पर चढ़ गया। इस दौरान करंट की चपेट में आने से वह बुरी तरह झुलस गया और पोल पर ही फंस गया। युवक की चीख-पुकार सुनकर स्थानीय लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी।

सूचना मिलते ही खोराबीसल थाने की चेतक गाड़ी पर तैनात कॉन्स्टेबल सुनील कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थानीय निवासियों की मदद से रेस्क्यू अभियान शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद रस्सी के सहारे झुलसे युवक को पोल से सुरक्षित नीचे उतारा गया। इसके बाद एंबुलेंस की मदद से उसे कांवटिया अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे भर्ती कराया गया।

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घटना रविवार सुबह करीब 7:45 बजे की है। युवक को पोल पर फंसा देखकर आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए थे। कॉन्स्टेबल सुनील कुमार ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर युवक को बचाने का प्रयास किया। इस दौरान दो से तीन स्थानीय लोग भी पोल पर चढ़े और रस्सी की मदद से युवक को नीचे उतारने में सहयोग किया।