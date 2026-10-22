राजस्थान का मौसम: जयपुर में धूप, बाड़मेर में गर्मी; अब इस दिन मौसम बदलने के आसार

राजस्थान में आज, गुरुवार को मौसम शुष्क रहने की संभावना है। जयपुर समेत प्रदेश के ज्यादातर शहरों में बारिश के आसार नहीं हैं। दिन में धूप निकलने से गर्मी महसूस हो सकती है, जबकि सुबह और रात के समय मौसम अपेक्षाकृत सुहावना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार, फिलहाल किसी जिले के लिए बारिश का अलर्ट नहीं है। हालांकि, 24 अक्टूबर से नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम बदल सकता है।

जयपुर में आज कैसा रहेगा मौसम?

जयपुर में आज आसमान में धुंध के साथ धूप रहने का अनुमान है। दिन का अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री के आसपास रह सकता है। बारिश की संभावना बेहद कम है। दोपहर में धूप के कारण गर्मी महसूस होगी, जबकि शाम के बाद तापमान में धीरे-धीरे गिरावट आएगी।

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राजस्थान में आज कहां पड़ेगी सबसे ज्यादा गर्मी?

बुधवार को बाड़मेर प्रदेश के सबसे गर्म शहरों में रहा। यहां अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जैसलमेर में पारा 38.5 डिग्री और जोधपुर में 36.8 डिग्री सेल्सियस रहा। बीकानेर में अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री दर्ज किया गया। जयपुर में दिन का तापमान 33.8 डिग्री और रात का न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस रहा। माउंट आबू में अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री दर्ज किया गया।

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आज किन जिलों में बारिश का अलर्ट है?

आज प्रदेश के किसी भी जिले में बारिश का अलर्ट नहीं है। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है। ऐसे में फिलहाल बारिश से राहत मिलने की संभावना है। हालांकि, पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में दिन के समय तापमान अधिक रहने से गर्मी का असर बना रह सकता है।

कल कैसा रहेगा राजस्थान का मौसम?

शुक्रवार, 23 अक्टूबर को भी प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। जयपुर में धूप खिल सकती है और अधिकतम तापमान करीब 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना कम है। दिन में गर्मी और सुबह-रात के समय हल्की ठंडक का मिला-जुला असर बना रह सकता है।

24 से फिर बदल सकता है मौसम

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 24 अक्टूबर से नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है। इसके असर से राजस्थान के बीकानेर संभाग और आसपास के कुछ इलाकों में बादल छाने, गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर और झुंझुनूं में मौसम में बदलाव पर नजर रहेगी।

अगले सात दिन जयपुर में कैसा रहेगा मौसम?

जयपुर के लिए उपलब्ध पूर्वानुमान के मुताबिक, अगले कुछ दिनों तक मौसम मुख्य रूप से शुष्क और धूप वाला रह सकता है। दिन का अधिकतम तापमान करीब 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। रात के तापमान में उतार-चढ़ाव हो सकता है। फिलहाल बारिश की संभावना कम है, लेकिन मौसम के ताजा अपडेट के लिए विभाग के पूर्वानुमान पर नजर रखना जरूरी है।