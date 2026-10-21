जयपुर: युवती को ब्लैकमेल करने का आरोप, तस्वीरें वायरल करने की धमकी देकर तुड़वाए शादी के रिश्ते

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पीड़िता की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। थानाधिकारी के अनुसार, पीड़िता और आरोपी एक ही समाज से संबंध रखते हैं। इसी कारण दोनों के बीच पहले जान-पहचान हुई थी। बाद में यह जान-पहचान दोस्ती में बदल गई और दोनों के बीच करीब चार-पांच साल तक लगातार बातचीत और मिलना-जुलना होता रहा। वर्ष 2023 में दोनों के बीच अनबन होने से यह दोस्ती पूरी तरह टूट गई और बातचीत बंद हो गई।दोस्ती समाप्त होने के बाद भी आरोपी ने युवती का पीछा नहीं छोड़ा। आरोप है कि आरोपी पिछले तीन साल से लगातार कॉल करके पीड़िता को धमका रहा है। वह पीड़िता की निजी तस्वीरों को इंटरनेट पर साझा करने की धमकी देकर दोबारा दोस्ती करने का दबाव बना रहा है। आरोपी कथित तौर पर ब्लैकमेल करके पीड़िता को फिर से संबंध रखने के लिए विवश कर रहा था। इस उत्पीड़न से परेशान होकर युवती ने आखिरकार पुलिस की शरण ली।पीड़िता ने शिकायत में यह भी आरोप लगाया है कि जब भी उसके घरवाले उसकी शादी के लिए कहीं बात चलाते हैं, आरोपी लड़के वालों से संपर्क साध लेता है। वह उन्हें पीड़िता के बारे में गलत बातें बताकर और धमकाकर रिश्ता तुड़वा देता है। इस कथित ब्लैकमेलिंग और रिश्ते टूटने की वजह से पीड़िता और उसका परिवार बेहद परेशान था।आखिरकार प्रताड़ना से तंग आकर पीड़िता ने मंगलवार शाम पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई। थानाधिकारी ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।