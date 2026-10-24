राजस्थान: पहले चरण में पंच-सरपंच चुनाव के लिए मतदान शुरू, गांवों की सरकार चुनने उमड़े मतदाता

राजस्थान में गांवों की सरकार चुनने के लिए शनिवार को पहले चरण के पंच-सरपंच चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया। प्रदेश के 16 जिलों की 3,314 ग्राम पंचायतों में सरपंच और 28,682 वार्ड पंच पदों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में 85 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मतदान के लिए 9,886 केंद्र बनाए गए हैं। वोटिंग पूरी होने के बाद मतगणना शुरू होगी, जबकि उप सरपंच का चुनाव 25 अक्टूबर को कराया जाएगा।

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