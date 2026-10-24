राजस्थान: पहले चरण में पंच-सरपंच चुनाव के लिए मतदान शुरू, गांवों की सरकार चुनने उमड़े मतदाता
राजस्थान में पहले चरण के पंच-सरपंच चुनाव के लिए 16 जिलों की 3,314 ग्राम पंचायतों में मतदान शुरू हो गया है। सरपंच और वार्ड पंच के 32 हजार से अधिक पदों के लिए 85 लाख से ज्यादा मतदाता वोट डालेंगे।
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राजस्थान में गांवों की सरकार चुनने के लिए शनिवार को पहले चरण के पंच-सरपंच चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया। प्रदेश के 16 जिलों की 3,314 ग्राम पंचायतों में सरपंच और 28,682 वार्ड पंच पदों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में 85 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मतदान के लिए 9,886 केंद्र बनाए गए हैं। वोटिंग पूरी होने के बाद मतगणना शुरू होगी, जबकि उप सरपंच का चुनाव 25 अक्टूबर को कराया जाएगा।
पहले चरण में अजमेर, अलवर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, जोधपुर, कोटा, नागौर, पाली, फलोदी, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर जिले शामिल हैं। इन जिलों में सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है।
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किस जिले में कितने उम्मीदवार
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जिला
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ग्राम पंचायत
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सरपंच प्रत्याशी
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प्रति पंचायत औसत
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भीलवाड़ा
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326
|
2,097
|
6.4
|
डूंगरपुर
|
233
|
1,594
|
6.8
|
जयपुर
|
212
|
1,525
|
7.2
|
उदयपुर
|
284
|
1,480
|
5.2
|
अलवर
|
205
|
1,251
|
6.1
|
पाली
|
157
|
1,221
|
7.8
|
कोटा
|
163
|
1,128
|
6.9
|
फलोदी
|
305
|
822
|
2.7
|
अजमेर
|
122
|
804
|
6.6
|
झालावाड़
|
128
|
747
|
5.8
|
सिरोही
|
113
|
734
|
6.5
|
नागौर
|
195
|
722
|
3.7
|
राजसमंद
|
133
|
706
|
5.3
|
बाड़मेर
|
419
|
971
|
2.3
|
जोधपुर
|
207
|
597
|
2.9
|
बीकानेर
|
112
|
396
|
3.5
|
कुल
|
3,314
|
16,795
|
5.1