जयपुर पंचायत चुनाव: कहीं तीन वोट से जीत, कहीं हजार से ज्यादा का अंतर; सरपंच चुनाव में दिखे दिलचस्प मुकाबले

राजस्थान में पंचायत चुनाव के सरपंच पद के नतीजों में कई जगह कांटे की टक्कर देखने को मिली, तो कुछ ग्राम पंचायतों में विजेताओं ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की। उपलब्ध परिणामों में सबसे दिलचस्प मुकाबला जयपुर की झोटवाड़ा पंचायत समिति की दुर्जनियावास ग्राम पंचायत में रहा, जहां मंजू ने महज तीन वोट से सरपंच पद का चुनाव जीता।

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झोटवाड़ा पंचायत समिति की दुर्जनियावास ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए मंजू और सयारी देवी के बीच मुकाबला रहा। मंजू को 511 वोट मिले, जबकि सयारी देवी को 508 वोट मिले। इस तरह मंजू ने तीन वोट के अंतर से जीत दर्ज की।सांभरलेक पंचायत समिति की हाचूकड़ा ग्राम पंचायत में पोखरमल यादव ने शमीम मोहम्मद को 12 वोट से हराया। खेड़ी राम ग्राम पंचायत में राजू लाल 22 वोट से सरपंच चुने गए। वहीं, जोबनेर पंचायत समिति की बस्सी झाझड़ा ग्राम पंचायत में एकता शर्मा ने 24 वोट से जीत दर्ज की।

बाबरवालों की ढाणी में शीला कुमावत की बड़ी जीत

जोबनेर पंचायत समिति की बाबरवालों की ढाणी ग्राम पंचायत में शीला कुमावत ने सरपंच पद का चुनाव बड़े अंतर से जीता। ओबीसी महिला के लिए आरक्षित इस सीट पर शीला को 1,939 वोट मिले, जबकि उनकी निकटतम प्रतिद्वंद्वी ममता को 567 वोट मिले। शीला ने 1,372 वोटों से जीत दर्ज की।



अन्य ग्राम पंचायतों के नतीजे

जोबनेर पंचायत समिति की ढिंढा ग्राम पंचायत में जयकुमार कुमावत ने 567 वोटों से जीत दर्ज की। भैंसावा में सुंदरी देवी 736 वोटों से सरपंच चुनी गईं, जबकि भगवतपुरा में बलवंत चौधरी ने 359 वोटों से जीत हासिल की। डूंगरी ग्राम पंचायत में लक्ष्मण कुमार मीणा ने कैलाश चंद मीणा को 68 वोटों से हराया। दूदू पंचायत समिति की नयागांव ग्राम पंचायत में रेखा गुर्जर ने 105 वोटों से और बिंगोलाव ग्राम पंचायत में मेघा ने 95 वोटों से जीत दर्ज की।