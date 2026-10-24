राजस्थान पंचायत चुनाव परिणाम 2026 लाइव: जयपुर के रामसिंहपुरा में हंसा देवी,सांवली में छोटी देवी जाट बनीं सरपंच

07:55 AM, 25-Oct-2026 जयपुर पंचायत चुनाव: चौमूं पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों के सरपंच चुनाव के नतीजे अनंतपुरा: वासुदेव पंचोली सरपंच पद पर 506 मतों से विजयी घोषित। अमरपुरा: गीता चौधरी सरपंच पद पर 521 वोटों से विजयी घोषित।

जाटावाली: बंशीधर मीणा सरपंच पद पर विजयी घोषित। गीता चौधरी सरपंच पद पर 521 वोटों से विजयी घोषित।बंशीधर मीणा सरपंच पद पर विजयी घोषित।

07:22 AM, 25-Oct-2026 जयपुर में पंचायत चुनाव के नतीजे: रामसिंहपुरा में हंसा देवी सरपंच बनीं, सांवली में छोटी देवी जाट ने मारी बाजी जयपुर जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में सरपंच चुनाव के नतीजे सामने आए हैं। झोटवाड़ा की रामसिंहपुरा ग्राम पंचायत में हंसा देवी ने जीत दर्ज की। वहीं, मौजमाबाद क्षेत्र की सांवली ग्राम पंचायत में छोटी देवी जाट और लोरड़ी ग्राम पंचायत में रामकुंवार सरपंच निर्वाचित हुईं।



रामसिंहपुरा में हंसा देवी ने सुमन कुमावत को हराया



झोटवाड़ा की रामसिंहपुरा ग्राम पंचायत में हंसा देवी सरपंच का चुनाव जीत गईं। उन्होंने अपनी प्रतिद्वंद्वी सुमन कुमावत को हराया। हंसा देवी को 1009 वोट मिले, जबकि सुमन कुमावत को 892 मत प्राप्त हुए।



सांवली में छोटी देवी जाट 120 वोट से विजयी



जयपुर जिले के मौजमाबाद क्षेत्र की सांवली ग्राम पंचायत में छोटी देवी जाट ने सरपंच पद पर जीत दर्ज की। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को 120 मतों से हराया। मौजमाबाद क्षेत्र की ग्राम पंचायत लोरड़ी में रामकुंवार सरपंच निर्वाचित हुईं। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को 122 मतों से हराकर जीत हासिल की। जयपुर जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में सरपंच चुनाव के नतीजे सामने आए हैं। झोटवाड़ा की रामसिंहपुरा ग्राम पंचायत में हंसा देवी ने जीत दर्ज की। वहीं, मौजमाबाद क्षेत्र की सांवली ग्राम पंचायत में छोटी देवी जाट और लोरड़ी ग्राम पंचायत में रामकुंवार सरपंच निर्वाचित हुईं।झोटवाड़ा की रामसिंहपुरा ग्राम पंचायत में हंसा देवी सरपंच का चुनाव जीत गईं। उन्होंने अपनी प्रतिद्वंद्वी सुमन कुमावत को हराया। हंसा देवी को 1009 वोट मिले, जबकि सुमन कुमावत को 892 मत प्राप्त हुए।जयपुर जिले के मौजमाबाद क्षेत्र की सांवली ग्राम पंचायत में छोटी देवी जाट ने सरपंच पद पर जीत दर्ज की। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को 120 मतों से हराया। मौजमाबाद क्षेत्र की ग्राम पंचायत लोरड़ी में रामकुंवार सरपंच निर्वाचित हुईं। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को 122 मतों से हराकर जीत हासिल की।

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