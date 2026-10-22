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राजस्थान: जयपुर में जिला परिषद चुनाव में करीब आधे मतदाताओं ने डाले वोट, कोटा सबसे आगे

Thu, 22 Oct 2026 03:48 PM IST
Sourabh Bhatt न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: Sourabh Bhatt Updated Thu, 22 Oct 2026 03:48 PM IST
सार

राजस्थान में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के पहले चरण में दोपहर तीन बजे तक मतदान जारी रहा। जयपुर में जिला परिषद चुनाव में 49.34 प्रतिशत मतदान हुआ, जबकि बीकानेर 55.55 प्रतिशत के साथ आगे रहा। पंचायत समिति चुनाव में उदयपुर की नाई में सबसे ज्यादा 63.40 प्रतिशत वोट पड़े। 

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Rajasthan Panchayat Election Phase 1 Voting Live Updates
वोटिंग के लिए कतार में लगी महिलाएं - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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राजस्थान में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के पहले चरण में गुरुवार को मतदान जारी है। दोपहर तीन बजे तक जिला परिषद चुनाव में जयपुर में 49.34 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। प्रदेश के जिला परिषद चुनाव के आंकड़ों में बीकानेर 55.55 प्रतिशत के साथ सबसे आगे रहा। झालावाड़ में 53.13 प्रतिशत और फलोदी में 53.55 प्रतिशत मतदान हुआ, जबकि कोटा में 47.26 प्रतिशत वोट पड़े।

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पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव में भी मतदान की रफ्तार तेज रही। उदयपुर जिले की नाई पंचायत समिति में दोपहर तीन बजे तक 63.40 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। जोधपुर की आगोलाई में 62.58 प्रतिशत, बाड़मेर की आडेल में 62.31 प्रतिशत और मंगता में 62.27 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाले।

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जिला परिषद चुनाव में बीकानेर सबसे आगे

दोपहर तीन बजे तक जिला परिषद सदस्यों के चुनाव में बीकानेर में 55.55 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। फलोदी में 53.55 प्रतिशत, झालावाड़ में 53.13 प्रतिशत और अलवर में 50.55 प्रतिशत मतदान हुआ। नागौर में 50.18 प्रतिशत और जोधपुर में 50.09 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाले।

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जयपुर में 49.34 प्रतिशत, उदयपुर में 49.17 प्रतिशत और कोटा में 47.26 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। डूंगरपुर में 45.73 प्रतिशत, सिरोही में 45.51 प्रतिशत, राजसमंद में 43.09 प्रतिशत और भीलवाड़ा में 42.61 प्रतिशत वोट पड़े।

अजमेर में 42.59 प्रतिशत, पाली में 39.13 प्रतिशत और बाड़मेर में 51.72 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इन जिलों में मतदान प्रतिशत में अंतर बना हुआ है।

यह भी पढें-  Live राजस्थान पंचायत चुनाव लाइव: दोपहर एक बजे तक बीकानेर में सबसे ज्यादा वोटिंग, जयपुर में 35.09 प्रतिशत मतदान

 

जयपुर की पंचायत समितियों में मौजमाबाद आगे

दोपहर तीन बजे तक जयपुर जिले की आठ पंचायत समितियों में कुल 49.30 प्रतिशत मतदान हुआ। मौजमाबाद में सबसे ज्यादा 53.42 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाले। दूदू में 53.39 प्रतिशत, झोटवाड़ा में 52.91 प्रतिशत और जोबनेर में 51.04 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

चोमू में 48.69 प्रतिशत, सांभर में 46.92 प्रतिशत, गोविंदगढ़ में 45.85 प्रतिशत और किशनगढ़ रेनवाल में 45.78 प्रतिशत वोट पड़े। जिले की इन आठ पंचायत समितियों में कुल 7,43,640 मतदाता हैं। इनमें से दोपहर तीन बजे तक 3,66,915 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।

पंचायत समिति चुनाव में नाई में सबसे ज्यादा वोटिंग

प्रदेश में पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव में उदयपुर की नाई पंचायत समिति में 63.40 प्रतिशत मतदान हुआ। जोधपुर की आगोलाई में 62.58 प्रतिशत, बाड़मेर की आडेल में 62.31 प्रतिशत और मंगता में 62.27 प्रतिशत वोट पड़े। अलवर की रामगढ़ पंचायत समिति में 55.70 प्रतिशत, बीकानेर की पूगल में 57.63 प्रतिशत और नागौर पंचायत समिति में 57.39 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। डूंगरपुर की सागवाड़ा पंचायत समिति में 37.50 प्रतिशत मतदान हुआ। उदयपुर की भिंडर में 40.79 प्रतिशत और पाली की रानी स्टेशन में 32.94 प्रतिशत वोट पड़े।

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