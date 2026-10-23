जयपुर क्राइम: राजधानी में बाइक सवार का अपहरण कर 1.08 लाख रुपये लूटे, सड़क किनारे फेंक हुए फरार

जयपुर के शिवदासपुरा थाना पुलिस ने चाकसू कट के पास से 26 वर्षीय युवक का अपहरण कर 1.08 लाख रुपये लूटने के मामले में चार नकाबपोश बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। बदमाशों ने वारदात को अंजाम देने के बाद पीड़ित को सड़क किनारे फेंक दिया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर गुरुवार शाम प्राथमिकी दर्ज की। भांकरोटा के रहने वाले पीड़ित दिनेश कुमार माली बुधवार देर रात करीब 1 बजे चाकसू से बाइक लेकर अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान चाकसू कट से एक गाड़ी उनके पीछे लग गई।

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