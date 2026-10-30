भाजपा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी के घर चोरी: सीएम आवास से 500 मीटर दूर वारदात; नकदी और जेवरात ले उड़े चोर

राजस्थान की राजधानी जयपुर में सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील माने जाने वाले सिविल लाइंस इलाके में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। यहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक प्रताप सिंह सिंघवी के आवास को चोरों ने निशाना बनाया। हैरानी की बात यह है कि विधायक का मकान राजभवन और मुख्यमंत्री निवास से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। चोर ने रसोई की खिड़की तोड़कर घर में प्रवेश किया और करीब एक घंटे तक अंदर रहकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। विधायक के निजी सहायक के मुताबिक, आरोपी घर से करीब डेढ़ लाख रुपये की नकदी और जेवरात चुराकर फरार हो गया। राजधानी के अति सुरक्षित इलाके में हुई इस घटना ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

घर में 10 लोग मौजूद थे, फिर भी चोरी कर फरार हुआ आरोपी

जानकारी के अनुसार, जिस समय चोरी की वारदात हुई, उस समय विधायक प्रताप सिंह सिंघवी के आवास पर परिवार के सदस्यों और नौकरों समेत कुल 10 लोग मौजूद थे। विधायक सिंघवी इन दिनों पंचायत चुनाव के प्रचार के सिलसिले में अपने निर्वाचन क्षेत्र छबड़ा में हैं। सुबह जब परिजनों को घर में चोरी होने का पता चला तो उन्होंने फोन के जरिए विधायक को इसकी जानकारी दी।

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विधायक के निजी सहायक राजवीर सिंह ने बताया कि चोर घर से करीब डेढ़ लाख रुपये की नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गया। आरोपी ने रसोई की खिड़की तोड़कर मकान में प्रवेश किया था। इसके बाद वह करीब एक घंटे तक घर के अंदर रहा।

पुलिस आयुक्त से विधायक ने की बात, मौके पर पहुंचे अधिकारी

घटना की जानकारी मिलने के बाद विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने जयपुर पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल से फोन पर बात की। इसके तुरंत बाद पुलिस उपायुक्त राजर्षि राज पुलिस टीम के साथ विधायक के आवास पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने परिजनों से घटना की जानकारी लेने के साथ ही चोरी से जुड़े साक्ष्य जुटाए।

CCTV फुटेज में कैद हुआ संदिग्ध, पहचान में जुटी पुलिस

विधायक के आवास पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने पर एक संदिग्ध व्यक्ति घर के अंदर प्रवेश करता दिखाई दे रहा है। फुटेज में आरोपी चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद वापस बाहर निकलता हुआ भी नजर आ रहा है। पुलिस उपायुक्त राजर्षि राज ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस आरोपी तक पहुंचने के लिए मामले की जांच कर रही है।

मुख्यमंत्री आवास के पास चोरी से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

जयपुर के सिविल लाइंस इलाके में राजभवन और मुख्यमंत्री निवास के नजदीक हुई इस चोरी की वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। विधायक के घर में परिवार और नौकरों की मौजूदगी के बावजूद चोर का करीब एक घंटे तक मकान के अंदर रहना भी कई सवाल पैदा कर रहा है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है।