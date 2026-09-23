जयपुर: पंचायत चुनाव से पहले नितिन नवीन का राजस्थान दौरा, 25 सितंबर को जयपुर आएंगे, दादिया में बड़ा कार्यक्रम

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राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने जयपुर दौरे की शुरुआत स्वच्छता अभियान से करेंगे। अल्बर्ट हॉल पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में वे स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेंगे। इसके बाद उनका दादिया जाने का कार्यक्रम है। यहां भाजपा की ओर से निकाय जनप्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।दादिया में होने वाले सम्मेलन में निकाय चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी, नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि और पार्टी कार्यकर्ताओं सहित करीब एक लाख लोगों के जुटने का लक्ष्य रखा गया है। नितिन नवीन यहां निकाय चुनाव में भाजपा को मिली जीत को लेकर कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। साथ ही आगामी पंचायती राज चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों और रणनीति पर चर्चा करते हुए कार्यकर्ताओं से चुनावी तैयारियों में जुटने का आह्वान करेंगे।भाजपा के लिए यह दौरा हाल ही में संपन्न निकाय चुनाव के बाद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी अब निकाय चुनाव में मिली सफलता को आगे बढ़ाते हुए पंचायती राज चुनाव की तैयारियों पर फोकस कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे के दौरान संगठनात्मक गतिविधियों और आगामी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाने पर भी जोर रहेगा।दादिया कार्यक्रम के बाद नितिन नवीन बिरला सभागार में युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं को जोड़ने की तैयारी की जा रही है। युवा संवाद के जरिए राष्ट्रीय अध्यक्ष युवाओं से संवाद करेंगे और संगठन से जुड़ी गतिविधियों में उनकी भागीदारी पर चर्चा करेंगे।प्रदेश भाजपा की ओर से नितिन नवीन के जयपुर आगमन पर भव्य स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उनके कार्यक्रमों को सफल बनाने में जुटे हैं। 25 सितंबर को होने वाले इन कार्यक्रमों के जरिए भाजपा निकाय चुनाव के बाद संगठन को सक्रिय रखते हुए आगामी पंचायती राज चुनाव के लिए राजनीतिक और संगठनात्मक तैयारियों को गति देने का प्रयास करेगी।