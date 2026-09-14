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जयपुर: पत्नी और 3 बेटियों की हत्या करने वाला दरिंदा गिरफ्तार, पाप धोने गया था खाटू श्यामजी, रींगस में दबोचा

Mon, 14 Sep 2026 09:37 AM IST
प्रिया वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: प्रिया वर्मा Updated Mon, 14 Sep 2026 09:37 AM IST
सार

तीन दिन पहले पत्नी और 3 बेटियों की हत्या करके भागे आरोपी को पुलिस ने रींगस से गिरफ्तार कर लिया है। हत्या करने के बाद आरोपी सीधे खाटू श्यामजी की शरण में पहुंचा था और उसके बाद वहीं एक होटल में रह रहा था।

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Jaipur: Man Who Killed Wife and 3 Daughters Arrested, Caught in Ringas While Returning from Khatu Shyamji
आरोपी राहुल झा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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राजधानी जयपुर के करधनी क्षेत्र में अपनी पत्नी और तीन बेटियों की हत्या करने वाले 45 वर्षीय आरोपी राहुल झा को पुलिस ने सीकर जिले के रींगस कस्बे से रविवार को गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिम जयपुर के पुलिस उपायुक्त प्रशांत किरण ने बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की सहायता से आरोपी को ढूंढा। आरोपी शुक्रवार सुबह वारदात की जानकारी सामने आने से कुछ घंटे पहले ही जयपुर से फरार हो गया था।

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हत्या के बाद खाटू श्याम मंदिर गया था आरोपी
जांच से जुड़े पुलिस अधिकारियों ने जानकारी दी कि आरोपी राहुल झा जयपुर से भागने के बाद ईश्वर की शरण में सबसे पहले खाटू श्यामजी मंदिर पहुंचा था। मंदिर में दर्शन करने के बाद वह पास के ही एक होटल में ठहर गया। हालांकि दो दिन वहां रहने के बाद दैनिक खर्चों के लिए उसके पास रखे पैसे समाप्त हो गए और पैसों के लिए आरोपी ने होटल के कर्मचारियों को अपनी अंगूठी बेचने का प्रयास भी किया। जब कर्मचारियों ने अंगूठी खरीदने से मना कर दिया, तो वह वहां से निकलकर रींगस कस्बे में पहुंच गया।
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चेहरा ढंककर निकलते ही पुलिस ने पकड़ा
पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए विशेष टीम का गठन किया था। टीम को सूचना मिली थी कि आरोपी रींगस के एक होटल के आसपास घूम रहा है। जानकारी के मिलते ही पुलिस दल रविवार को होटल के बाहर सादे कपड़ों में तैनात हो गया और आरोपी जैसे ही रुमाल से अपना चेहरा ढंककर होटल से बाहर निकला, पुलिस ने उसे तुरंत पकड़ लिया। अधिकारियों ने मौके पर ही आरोपी की पहचान की और उसे गिरफ्तार करके जयपुर ले आई।
 
घरेलू कलह के कारण की परिवार की हत्या
पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि परिवार में लगातार अनबन रहती थी और विशेष रूप से अपनी पत्नी व बड़ी बेटी के साथ उसके संबंध काफी खराब थे। पुलिस ने आरोपी के गोविंद वाटिका स्थित घर से उसके खून से सने कपड़े और मोबाइल फोन बरामद किया है। आरोपी ने जयपुर से भागने से पहले ही अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया था।

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