जयपुर: पत्नी और 3 बेटियों की हत्या करने वाला दरिंदा गिरफ्तार, पाप धोने गया था खाटू श्यामजी, रींगस में दबोचा

राजधानी जयपुर के करधनी क्षेत्र में अपनी पत्नी और तीन बेटियों की हत्या करने वाले 45 वर्षीय आरोपी राहुल झा को पुलिस ने सीकर जिले के रींगस कस्बे से रविवार को गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिम जयपुर के पुलिस उपायुक्त प्रशांत किरण ने बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की सहायता से आरोपी को ढूंढा। आरोपी शुक्रवार सुबह वारदात की जानकारी सामने आने से कुछ घंटे पहले ही जयपुर से फरार हो गया था।

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जांच से जुड़े पुलिस अधिकारियों ने जानकारी दी कि आरोपी राहुल झा जयपुर से भागने के बाद ईश्वर की शरण में सबसे पहले खाटू श्यामजी मंदिर पहुंचा था। मंदिर में दर्शन करने के बाद वह पास के ही एक होटल में ठहर गया। हालांकि दो दिन वहां रहने के बाद दैनिक खर्चों के लिए उसके पास रखे पैसे समाप्त हो गए और पैसों के लिए आरोपी ने होटल के कर्मचारियों को अपनी अंगूठी बेचने का प्रयास भी किया। जब कर्मचारियों ने अंगूठी खरीदने से मना कर दिया, तो वह वहां से निकलकर रींगस कस्बे में पहुंच गया।पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए विशेष टीम का गठन किया था। टीम को सूचना मिली थी कि आरोपी रींगस के एक होटल के आसपास घूम रहा है। जानकारी के मिलते ही पुलिस दल रविवार को होटल के बाहर सादे कपड़ों में तैनात हो गया और आरोपी जैसे ही रुमाल से अपना चेहरा ढंककर होटल से बाहर निकला, पुलिस ने उसे तुरंत पकड़ लिया। अधिकारियों ने मौके पर ही आरोपी की पहचान की और उसे गिरफ्तार करके जयपुर ले आई।पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि परिवार में लगातार अनबन रहती थी और विशेष रूप से अपनी पत्नी व बड़ी बेटी के साथ उसके संबंध काफी खराब थे। पुलिस ने आरोपी के गोविंद वाटिका स्थित घर से उसके खून से सने कपड़े और मोबाइल फोन बरामद किया है। आरोपी ने जयपुर से भागने से पहले ही अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया था।